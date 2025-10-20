Ведомости
Клиенты PARI: «Локомотив» победит московское «Динамо» в КХЛ

Букмекеры также считают фаворитом предстоящего матча «железнодорожников»
Руслан Ипполитов

20 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «железнодорожников». Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры — 2.25, что составляет 42% вероятности. Спрогнозировать победу москвичей можно по коэффициенту 2.65 (или 36%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.30 (22%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.78 (53%). Поставить на итоговый успех «Динамо» можно за 2.03 (47%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Ярославля. На победу «Локомотива» приходится около 83% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 10% сделано в пользу «Динамо», еще приблизительно 7% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов 76% на 24% в пользу «железнодорожников».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.20, в овертайме — за 5.90, по буллитам — за 7.80. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 9.00. Если ярославцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.30.

Аналитики PARI считают, что первое противостояние «Динамо» и «Локо» в текущем сезоне КХЛ получится результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.65. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.25.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 200 000 рублей. Один из клиентов собрал экспресс из четырех событий и поставил в том числе на то победу «Локомотива» в основное время игры за 2.25. Общий коэффициент экспресса — 18.24

Ярославский «Локомотив» лидирует в таблице Западной конференции с 24 очками, у «Динамо» — 19 очков и седьмое место в той же зоне. Поставить на победу ярославцев в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 3.60. «Локомотив» — главный фаворит сезона и опережает ЦСКА (4.00) и «Авангард» (4.50). Чемпионство «Динамо» котируется за 17.00.

Новое