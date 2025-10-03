Ведомости
Клиент PARI поставил более 300 000 рублей на дерби «Динамо» с «Локомотивом» в 11-м туре РПЛ

Московское противостояние
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

4 октября в одном из ключевых матчей 11-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» примет «Локомотив». Столичное дерби пройдет на стадионе «ВТБ Арена» и стартует в 19:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил накануне встречи и рассказала о ставках клиентов на субботнюю игру.

До начала игры букмекеры отдают предпочтение «Динамо». Сделать ставку на победу бело-голубых можно по коэффициенту 1.95, что соответствует примерно 49% вероятности.Котировки на успех «Локомотива» составляют 3.65 (приблизительно 26%). Ничья в линии PARI идет за 3.75 (около 25%).

Клиенты PARI разошлись во мнениях по поводу того, кто заберет три очка. На победу «Локо» приходится 39% от общего объема ставок на три возможных варианта исхода игры. Еще 37% от всего оборота пари сделано на успех «Динамо», а 24% — на ничью.

По оценкам аналитиков PARI, в матче будет забито как минимум три мяча. Ставки на это событие принимаются за 1.70. Если команды Валерия Карпина и Михаила Галактионова ограничатся максимум двумя мячами, сыграет ставка за 2.15. Вероятность того, что соперники поразят ворота друг друга, оценивается коэффициентом 1.62. Если обмена голами не произойдет, сыграет котировка 2.30. В линии на точный счет самый вероятный вариант — ничья 1:1 за 7.50.

Самая крупная ставка на предстоящий матч — 319 139 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий, включив в него прогноз на то, что «Локо» избежит поражения от «Динамо» за 1.85. Суммарный коэффициент ставки — 5.34. В случае доезда экспресса чистый выигрыш клиента PARI составит 1 385 063 рублей.

По итогам 10 туров РПЛ «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице с 20 очками, а «Динамо» находится на седьмой строчке с 15 баллами. Команда Галактионова — единственная, кто на данный момент не потерпел ни одного поражения со старта чемпионата. Поставить на чемпионство «Локо» в линии PARI можно за 10.00, на чемпионство «Динамо» —за 25.00. Главным фаворитом считается «Зенит» (2.15).

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. «Динамо» выиграло на своем поле 3:1, а «Локо» — 2:1.

