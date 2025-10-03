Динамо Москва - Локомотив, 4 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

Премьер-лига равномерно распределила столичные дерби по первым октябрьским выходным. В первом сойдутся «Динамо» с «Локомотивом». Выбираем перспективный вариант для пари на самый ожидаемый матч субботы.
🎁 Получить до 15 000 рублей от FONBET
Турнир: чемпионат России по футболу, 11-й тур
Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо»
|89
|37
|50
|372-242
|«Локомотив»
|50
|37
|89
|242-372
Последние пять матчей «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.09.2025
|«Краснодар»
0:0, пен. 4:2
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
|26.09.2025
|«Крылья Советов»
2:3
«Динамо» Москва
РПЛ
|21.09.2025
|«Оренбург»
1:3
«Динамо» Москва
РПЛ
|17.09.2025
|«Сочи»
0:4
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
|13.09.2025
|«Динамо» Москва
2:2
«Спартак»
РПЛ
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.10.2025
|«Локомотив»
0:0, пен. 2:4
ЦСКА
FONBET Кубок России
|27.09.2025
|«Локомотив»
1:0
«Рубин»
РПЛ
|20.09.2025
|«Динамо» Махачкала
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|16.09.2025
|«Акрон»
1:3
«Локомотив»
FONBET Кубок России
|13.09.2025
|«Ахмат»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
Перед очной встречей земляков разделяют в таблице пять очков и столько же турнирных позиций.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|2. Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|3. Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
|4. Зенит
|10
|5
|4
|1
|20-9
|19
|5. Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|6. Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|7. Динамо Москва
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|8. Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|9. Рубин
|10
|4
|3
|3
|13-15
|15
|10. Крылья Советов
|10
|3
|3
|4
|16-19
|12
|11. Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|12. Динамо Махачкала
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|13. Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|14. Акрон
|10
|1
|4
|5
|12-17
|7
|15. Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|16. Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
Кубковые матчи двух столичных клубов посреди недели получились словно под копирку: 0:0 в основное время и поражение по пенальти. Даже счет в обеих сериях совпал - 2:4! Единственное существенное отличие заключалось в том, что динамовцы играли в гостях, в Краснодаре, а железнодорожники - дома.
Для этих дерби характерна высокая результативность. Из 10 предыдущих «междусобойчиков» только три были «низовыми» и лишь один - совсем без забитых мячей. Полагаем, что в субботу команды соблюдут традиции и минимум тремя голами народ порадуют.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
Бесплатная видеотрансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ». Следить за игрой можно на ресурсах БК «Фонбет», а также в электронных СМИ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо»: Чавес, Гомес, Майсторович, Макаров (все - травмы)
«Локомотив»: Пиняев (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» - «Локомотив»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Локомотив»
|Вратарь
|99. Лунев
|1. Митрюшкин
|Защитник
|2. Маричаль
|24. Ненахов
|Защитник
|6. Фернандес
|23. Монтес
|Защитник
|55. Осипенко
|85. Морозов
|Защитник
|44. Рубенс
|45. Сильянов
|Полузащитник
|74. Фомин
|6. Баринов
|Полузащитник
|15. Глебов
|93. Карпукас
|Полузащитник
|10. Бителло
|83. Батраков
|Полузащитник
|21. Миранчук
|14. Салтыков
|Полузащитник
|91. Гладышев
|7. Бакаев
|Нападающий
|33. Сергеев
|10. Воробьев
|Главный тренер
|Валерий Карпин
|Михаил Галактионов
Эксперты «Фонбет» дают коэффициент 1.96 на успех хозяев поля и почти в два раза выше - 3.65 - на гостей. Ничья котируется в конторе за 3.75.
Пока единственная встреча соперников в 2025 году завершилась победой красно-зеленых - 2:1 в марте. На этот раз эксперты отдают предпочтение бело-голубым.
По версии аналитиков, самый реальный счет в этом дерби - 1:1. Поставить на него в «Фонбет» предлагается по котировке 7.50.
Приобрести билеты на игру можно в кассах «ВТБ Арены» или онлайн, на официальном сайте «Динамо».
Аналитики БК достаточно скептически оценивают шансы этих клубов на триумф в сезоне. Вероятность чемпионства «Локо» оценивается коэффициентом 10.00, а «Динамо» - 25.00? На золото «Зенита» можно поставить за 2.50, на ЦСКА - за 5.50.