Динамо Москва - Локомотив, 4 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

Намечается очередное яркое представление
Валентин Васильев

Премьер-лига равномерно распределила столичные дерби по первым  октябрьским выходным. В первом сойдутся «Динамо» с «Локомотивом». Выбираем перспективный вариант для пари на самый ожидаемый матч субботы.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо»  (Москва)

04.10.2025, ССб

19:45 МСК

«Локомотив»  (Москва)

П1 - 1.95

Х - 3.75

П2 - 3.65

Турнир: чемпионат России по футболу, 11-й тур

Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо»893750372-242
«Локомотив»503789242-372

Последние пять матчей «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.09.2025«Краснодар»

0:0, пен. 4:2

«Динамо» Москва

FONBET Кубок России

26.09.2025«Крылья Советов»

2:3

«Динамо» Москва

РПЛ

21.09.2025«Оренбург»

1:3

«Динамо» Москва

РПЛ

17.09.2025«Сочи»

0:4

«Динамо» Москва

FONBET Кубок России

13.09.2025«Динамо» Москва

2:2

«Спартак» 

РПЛ

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.10.2025«Локомотив»

0:0, пен. 2:4

ЦСКА

FONBET Кубок России

27.09.2025«Локомотив»

1:0

«Рубин»

РПЛ

20.09.2025«Динамо» Махачкала

1:1

«Локомотив»

РПЛ

16.09.2025«Акрон»

1:3

«Локомотив»

FONBET Кубок России

13.09.2025«Ахмат»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед очной встречей земляков разделяют в таблице пять очков и столько же турнирных позиций.

КлубИВНПМячиОчки
1. ЦСКА1063119-821
2. Локомотив1055021-1320
3. Краснодар1062220-720
4. Зенит1054120-919
5. Спартак1053217-1418
6. Балтика1045113-617
7. Динамо Москва1043315-1215
8. Ахмат1043314-1115
9. Рубин1043313-1515
10. Крылья Советов1033416-1912
11. Ростов102448-1210
12. Динамо Махачкала102445-1110
13. Оренбург1014513-217
14. Акрон1014512-177
15. Пари НН102088-206
16. Сочи100285-242

Прогноз на матч

Свернуть

Кубковые матчи двух столичных клубов посреди недели получились словно под копирку: 0:0 в основное время и поражение по пенальти. Даже счет в обеих сериях совпал - 2:4! Единственное существенное отличие заключалось в том, что динамовцы играли в гостях, в Краснодаре, а железнодорожники - дома. 

Для этих дерби характерна высокая результативность. Из 10 предыдущих «междусобойчиков» только три были «низовыми» и лишь один - совсем без забитых мячей. Полагаем, что в субботу команды соблюдут традиции и минимум тремя голами народ порадуют.

Трансляции

Свернуть

Бесплатная видеотрансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».  Следить за игрой можно на ресурсах БК «Фонбет», а также в электронных СМИ.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Динамо»: Чавес, Гомес, Майсторович, Макаров (все - травмы)

«Локомотив»: Пиняев (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» - «Локомотив»:

Позиция«Динамо»«Локомотив»
Вратарь99. Лунев1. Митрюшкин
Защитник2. Маричаль24. Ненахов
Защитник6. Фернандес23. Монтес
Защитник55. Осипенко85. Морозов
Защитник44. Рубенс45. Сильянов
Полузащитник74. Фомин6. Баринов
Полузащитник 15. Глебов93. Карпукас
Полузащитник10. Бителло83. Батраков
Полузащитник21. Миранчук14. Салтыков
Полузащитник91. Гладышев7. Бакаев
Нападающий33. Сергеев10. Воробьев
Главный тренерВалерий КарпинМихаил Галактионов

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты «Фонбет» дают коэффициент 1.96 на успех хозяев поля и почти в два раза выше - 3.65 - на гостей. Ничья котируется в конторе за 3.75.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Динамо» - «Локомотив»?

Пока единственная встреча соперников в 2025 году завершилась победой красно-зеленых - 2:1 в марте. На этот раз эксперты отдают предпочтение бело-голубым.

С каким счетом завершится матч «Динамо» - «Локомотив»?

По версии аналитиков, самый реальный счет в этом дерби - 1:1. Поставить на него в «Фонбет» предлагается по котировке 7.50.

Где купить билеты на матч «Динамо» - «Локомотив»

Приобрести билеты на игру можно в кассах «ВТБ Арены» или онлайн, на официальном сайте «Динамо». 

«Динамо» или «Локомотив» станут чемпионом России?

Аналитики БК достаточно скептически оценивают шансы этих клубов на триумф в сезоне. Вероятность чемпионства «Локо» оценивается коэффициентом 10.00, а «Динамо» - 25.00? На золото «Зенита» можно поставить за 2.50, на ЦСКА - за 5.50.

