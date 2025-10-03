Динамо Москва - Локомотив, 4 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

Кто победит в матче «Динамо» - «Локомотив»?

Пока единственная встреча соперников в 2025 году завершилась победой красно-зеленых - 2:1 в марте. На этот раз эксперты отдают предпочтение бело-голубым.

С каким счетом завершится матч «Динамо» - «Локомотив»?

По версии аналитиков, самый реальный счет в этом дерби - 1:1. Поставить на него в «Фонбет» предлагается по котировке 7.50.

Где купить билеты на матч «Динамо» - «Локомотив» ?

Приобрести билеты на игру можно в кассах «ВТБ Арены» или онлайн, на официальном сайте «Динамо».

«Динамо» или «Локомотив» станут чемпионом России?

Аналитики БК достаточно скептически оценивают шансы этих клубов на триумф в сезоне. Вероятность чемпионства «Локо» оценивается коэффициентом 10.00, а «Динамо» - 25.00? На золото «Зенита» можно поставить за 2.50, на ЦСКА - за 5.50.