16 января 21:56

Эстонская фигуристка Петрыкина второй раз подряд выиграла чемпионат Европы

Бывшая россиянка Губанова прервала свою медальную серию
Александр Бокулёв
Источник: соцсети Нины Петрыкиной
Источник: соцсети Нины Петрыкиной

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который принимает английский Шеффилд, разыграли второй комплект медалей. Борьбу завершили женщины-одиночницы. Впервые за 14 лет на пьедестале не оказалось спортсменок российского происхождения.

После короткой программы уверенно лидировала Нина Петрыкина. Только ей удалось набрать более 70 баллов. Заодно эстонка установила личный рекорд. Лучший результат в карьере она также показала в произвольной программе (145,50) и по общей сумме (216,14).

Уроженка Таллинна и во втором прокате выступила чисто. Петрыкина получила лучшие оценки и за технику, и за компоненты. Ей удалось во второй раз подряд выиграть чемпионат Европы. Ранее никто из эстонских фигуристов не побеждал на этом турнире.

Часть нынешнего сезона спортсменка пропустила из-за проблем с ахилловым сухожилием. В октябре она перенесла операцию. Кроме того, в 2020 г. у Петрыкиной обнаружили апластическую анемию – сложное заболевание кроветворной системы. Фигуристка смогла победить болезнь через терапию и вернуться в спорт.

Второе место в Шеффилде с большим отставанием от Петрыкиной заняла Луна Хендрикс. Причем бельгийка допустила ошибки в произвольной программы, но осечки конкуренток позволили ей подняться с пятой промежуточной позиции. На счету опытной спортсменки теперь золотая, две серебряные и бронзовая медали чемпионатов Европы.

Луна Хендрикс
Луна Хендрикс. Фото: ISU

Тройку призеров замкнула итальянка Лара Наки Гутманн. Ранее она не попадала на пьедестал этого турнира. Таким образом, впервые с 2012 г. в число медалисток чемпионата Европы в женском одиночном катании не вошли фигуристки российского происхождения. За это время россиянки всегда попадали на пьедестал, а после их отстранения три года подряд награды брала Анастасия Губанова, представляющая Грузию. Примечательно, что чемпионат Европы 2012 г. также прошел в Шеффилде.

Губанову же в этот раз подвела короткая программа, после которой она шла лишь 11-й. В произвольной грузинка, несмотря на несколько недокруток, уступила только Петрыкиной. В итоговом протоколе ученица Евгения Рукавицына замкнула топ-5, проиграв также бельгийке Нине Пиндзарроне – бронзовой медалистке двух прошлых чемпионатов Европы.

Из других бывших россиянок лучшей стала полька Екатерина Куракова, которая заняла девятое место (175,15). Киприотка Стефания Яковлева показала 12-й результат (173,17), израильтянка Мария Сенюк – 21-й (148,51).

Топ-6 в женском одиночном катании:

  1. Нина Петрыкина (Эстония) – 216,14 (70,61 + 145,50)
  2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 191,26 (63,34 + 127,92)
  3. Лара Наки Гутманн (Италия) – 186,87 (63,75 + 123,12)
  4. Нина Пиндзарроне (Бельгия) – 185,40 (64,97 + 120,43)
  5. Анастасия Губанова (Грузия) – 184,36 (56,17 + 128,19)
  6. Сарина Йоос (Италия) – 180,84 (58,90 + 121,94)
Ранее по теме:Дэвис и Смолкин вошли в топ-6 после ритм-танца на ЧЕ-2026, несмотря на казус

Новое