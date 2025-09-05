Клиенты PARI ставят на Алькараса в матче с Джоковичем

5 сентября Новак Джокович сыграет с Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open. Матч пройдет на корте Национального теннисного центра в Нью-Йорке, начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитом Карлоса Алькараса. Поставить на победу испанца можно по коэффициенту 1.27, что соответствует 75% вероятности. Заключить пари на успех Новака Джоковича можно за 4.05, вероятность такого исхода составляет около 25%.

Клиенты PARI в основном предпочитают ставить на фаворита. 83% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу Алькараса. Один из игроков поставил 300 000 рублей на испанца с форой (-4.5) по коэффициенту 1.90. В случае успеха клиент получит выплату в размере 570 000 рублей.

По оценкам аналитиков, соперники сыграют как минимум 37 геймов. Ставки на тотал больше 36.5 принимаются по коэффициенту 1.78, а на тотал меньше 36.5 — по коэффициенту 2.04.

Наиболее вероятным исходом встречи считается победа Алькараса в трех партиях. Ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 2.65.

Карлос выступает уверенно на текущем US Open, не проиграв ни одного сета. В предыдущих этапах турнира испанец обыграл Райли Опелку (6:4, 7:5, 6:4), Маттиа Беллуччи (6:1, 6:0, 6:3), Лучано Дардери (6:2, 6:4, 6:0), Артюра Риндеркнеша (7:6(3), 6:3, 6:4) и Иржи Лехечку (6:4, 6:2, 6:4).

Джокович, напротив, прошел очень сложный путь к полуфиналу — для этого ему пришлось обыграть Лернера Тьена (6:1, 7:6(3), 6:2), Закари Сваиду (6:7(5), 6:3, 6:1, 6:1), Кэмерона Норри (6:4, 7:6(4), 2:6, 6:3), Яна-Леннарда Штруффа (6:3, 6:3, 6:2) и Тейлора Фрица (6:3, 7:5, 3:6, 6:4).

Тем не менее статистика очных противостояний все еще говорит в пользу сербского ветерана. Джокович победил в пяти из восьми матчей против Алькараса, причем чаще всего обыгрывал испанца именно на харде.