PARI: The Mongolz выбьет NAVI из IEM Cologne по CS2

1 августа на Intel Extreme Masters Cologne 2025 по Counter-Strike 2 стартует этап плей-офф. В первом четвертьфинале сойдутся The Mongolz и Natus Vincere. Серия в формате best-of-3 начнется в 16:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

По оценкам аналитиков, The Mongolz будет фаворитом матча. Поставить на победу монгольской команды можно с котировкой 1.70. The Mongolz сейчас занимает третье место в мировом рейтинге. На IEM Cologne коллектив обыграл 3DMAX и Falcons, но уступил в битве за первое место в группе Team Vitality. Все матчи с участием The Mongolz на турнире завершились за две карты. Поставить на аналогичных исход в грядущем поединке можно с котировкой 1.85. Коэффициент на The Mongolz с форой по картам (+1.5) составляет 1.22, а с форой (-1.5) — 3.00.

NAVI с большим трудом прошли в плей-офф. Коллектив дважды обыграл FaZe, уступил MOUZ и добился волевой победы в поединке с NiP. Ставка на успех NAVI в четвертьфинале доступна за 2.15. Коэффициент на состав Aleksib с форой по картам (+1.5) равен 1.33, а с форой (-1.5) — 3.80. Взять индивидуальный тотал NAVI по раундам больше 26.5 можно за 2.12.

Участник состава NAVI Иван iM Михай входит сейчас в тройку лучших игроков турнира по индивидуальной статистике. Поставить на победу iM в дуэли по фрагам с Senzu можно с котировкой 2.05. Коэффициент на самого Senzu составляет 1.77.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе The Mongolz. На победу монгольского ростера приходится 95% от общего оборота пари на исход встречи, а 5% — на успех NAVI.

Самая крупная ставка на матч — 279 918 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из двух четвертьфинальных поединков, взяв победу The Mongolz за 1.70. Общий коэффициент экспресса составил 2.35.

Intel Extreme Masters Cologne 2025 проходит с 23 июля по 3 августа в Кёльне. Призовой фонд чемпионата составляет $1 млн. До плей-офф добрались шесть коллективов. Победитель пары The Mongolz — NAVI в полуфинале встретится с Team Spirit. Вероятность чемпионства монгольского состава аналитики оценили коэффициентом 12.50. Поставить на то, что трофей завоюют NAVI, можно с котировкой 17.00.