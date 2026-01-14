Опубликовано расписание WINLINE Зимнего кубка РПЛ-2026

Партнерский проект
Российская Премьер-Лига представляет календарь четвёртого розыгрыша WINLINE Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби.
Турнир с участием четырёх команд Мир РПЛ – «Краснодара», «Зенита», ЦСКА и «Динамо» – пройдёт в круговом формате. Матчи состоятся 3, 6 и 10 февраля.
Указанное время – московское.
3 февраля (вторник)
15:00 «Зенит» – «Динамо»
19:15 ЦСКА – «Краснодар»
6 февраля (пятница)
15:00 ЦСКА – «Динамо»
19:15 «Краснодар» – «Зенит»
10 февраля (вторник)
10:00 «Зенит» – ЦСКА
16:00 «Динамо» – «Краснодар»
Если основное время матча завершится вничью, победитель определится в серии пенальти.
Система начисления очков:
Все матчи в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Информация о билетах на матчи будет опубликована дополнительно.
WINLINE Зимний кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».