Опубликовано расписание WINLINE Зимнего кубка РПЛ-2026

Российская Премьер-Лига представляет календарь четвёртого розыгрыша WINLINE Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби.

Турнир с участием четырёх команд Мир РПЛ – «Краснодара», «Зенита», ЦСКА и «Динамо» – пройдёт в круговом формате. Матчи состоятся 3, 6 и 10 февраля.

Указанное время – московское.

3 февраля (вторник)

15:00 «Зенит» – «Динамо»

19:15 ЦСКА – «Краснодар»

6 февраля (пятница)

15:00 ЦСКА – «Динамо»

19:15 «Краснодар» – «Зенит»

10 февраля (вторник)

10:00 «Зенит» – ЦСКА

16:00 «Динамо» – «Краснодар»

Если основное время матча завершится вничью, победитель определится в серии пенальти.

Система начисления очков:

победа в основное время – три очка;

победа в серии пенальти – два очка;

поражение в серии пенальти – одно очко;

поражение в основное время – без очков.

Все матчи в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Информация о билетах на матчи будет опубликована дополнительно.

WINLINE Зимний кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».