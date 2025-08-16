Клиент PARI поставил 200 000 рублей на дерби «Динамо» и ЦСКА в РПЛ

17 августа в пятом туре Российской Премьер-лиги «Динамо» примет ЦСКА. Столичное дерби состоится на «ВТБ Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил накануне встречи и изучила, как ставят клиенты на предстоящую игру.

До начала встречи букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом, считая шансы соперников равными. Сделать ставку на победу ЦСКА либо «Динамо» можно по коэффициенту 2.60, что соответствует примерно по 36% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 3.45 (приблизительно 28%).

Клиенты PARI прогнозируют успех гостей. На победу ЦСКА приходится почти 87% от общего оборота ставок на исход встречи. Еще 8% от всего объема пари сделано в пользу «Динамо», а оставшиеся 5% — на ничью.

Аналитики PARI ждут от соперников результативной игры. Тотал установлен на отметке 2.5 с вероятностью 1.90 в пользу «больше» и 1.90 — на «меньше». С высокой долей вероятности, ни один из соперников не сможет сыграть в этом матче «на ноль». Если команды Валерия Карпина и Фабио Челестини поразят ворота друг друга, сыграет коэффициент 1.70. Противоположный вариант доступен за 2.13.

Наиболее вероятный вариант в линии на точный счет — ничья 1:1 за 7.00. Сухая победа любого из соперников идет в линии PARI за 2.45. Поставить на то, что счет откроют бело-голубые, можно за 1.97. Те же котировки — на дебютный гол в исполнении красно-синих. Пари на волевую победу любой из команд будет рассчитано за 5.60.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую игру — 200 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из пяти событий, включив в него прогноз на ничью или победу ЦСКА за 1.50. Общий коэффициент ставки — 4.48. В случае доезда экспресса чистый выигрыш клиента по этой ставке составит 496 000 рублей.

По итогам четырех туров РПЛ в турнирной таблице лидирует «Локомотив» с 12 очками. Команда Галактионова единственная выиграла на старте четыре матча из трех. ЦСКА за первые четыре тура набрал восемь баллов, а «Динамо» — только четыре.

Перед четвертым туром главным фаворитом чемпионата России в сезоне-2025/26 остается «Зенит». Котировки на итоговый триумф петербуржцев составляют 2.60. Действующий чемпион «Краснодар» считается вторым по силам претендентом на титул (4.00). Следом идут «Локомотив» (6.00), ЦСКА (8.00), «Спартак» (12.00) и ЦСКА (15.00). В прошлом сезоне ЦСКА в итоговой турнирной таблице финишировал третьим, а «Динамо» — пятым.