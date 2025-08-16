Динамо Москва - ЦСКА, 17 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Дерби ЦСКА и «Динамо» традиционно считаются «братскими», но в это воскресенье в Петровским парке компромиссов на поле не предвидится. Хозяевам во что бы то ни стало нужно победить, чтобы повысить собственную самооценку и «отмыться» от кубкового позора. Армейцам же до проблем соперника дела нет - они рвутся в лидеры РПЛ. Будет бой!
Турнир: чемпионат России по футболу, 5-й тур
Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва, Россия)
Судьи: еще не назначены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо»
|78
|56
|71
|295-262
|ЦСКА
|71
|56
|78
|262-295
Последние пять матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.08.2025
|«Динамо» Москва
0:4
«Краснодар»
Кубок России
|10.08.2025
|«Сочи»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|02.08.2025
|«Краснодар»
1:0
«Динамо» Москва
РПЛ
|29.07.2025
|«Динамо» Москва
3:2
«Сочи»
Кубок России
|26.07.2025
|«Динамо» Москва
1:0
«Ростов»
РПЛ
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.08.2025
|«Акрон»
1:1, пен. 5:4
ЦСКА
Кубок России
|09.08.2025
|ЦСКА
5:1
«Рубин»
РПЛ
|03.08.2025
|«Зенит»
1:1
ЦСКА
РПЛ
|30.07.2025
|ЦСКА
2:1
«Локомотив»
Кубок России
|27.07.2025
|ЦСКА
2:1
«Ахмат»
РПЛ
Последние пять матчей ЦСКА и «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.04.2024
|«Динамо» (Москва)
0:0
ЦСКА
Кубок России
|06.04.2025
|ЦСКА
3:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|12.03.2025
|ЦСКА
2:1
«Динамо» Москва
Кубок России
|06.10.2024
|«Динамо» (Москва)
1:2
ЦСКА
РПЛ
|24.02.2024
|«Динамо» (Москва)
2:1
ЦСКА
Товарищеский матч
Пока оба клуба занимают не те места, к которым стремятся. Особенно - «Динамо».
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|4
|4
|0
|0
|12-5
|12
|2. Краснодар
|4
|3
|0
|1
|6-2
|9
|3. Крылья Советов
|4
|2
|2
|0
|8-3
|8
|4. ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|8-3
|8
|5. Балтика
|4
|2
|2
|0
|8-4
|8
|6. Рубин
|4
|2
|1
|1
|7-8
|7
|7. Акрон
|4
|1
|3
|0
|7-3
|6
|8. Зенит
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|9. Динамо Махачкала
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|10. Динамо Москва
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|11. Спартак
|4
|1
|1
|2
|4-8
|4
|12. Ахмат
|4
|1
|0
|3
|2-5
|3
|13. Ростов
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|14. Оренбург
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|15. Сочи
|4
|0
|1
|3
|2-10
|1
|16. Пари НН
|4
|0
|0
|4
|2-9
|0
Посреди недели обе команды в составах, далеких от оптимальных, уступили на групповой стадии Кубка России. Но сделать можно по-разному. Если армейцы только в серии пенальти проиграли в гостях «Акрону», то динамовцы влетели - по-другому не скажешь - дома «Краснодару». 0:4 - таких тяжелых ударов тренер Карпин давно не переносил. Естественно, что болельщики бело-голубых ждут от команды незамедлительной реакции на кубковый позор - в виде победы над соседским ЦСКА.
Очевидно, что по игре красно-синие сейчас выглядят убедительнее земляков. И результаты у них заметно лучше. Но при этом последний раз на ноль в обороне они играли еще 21 июля в Оренбурге. Потеря ключевого защитника Роши все еще сказывается на надежности оборонительной линии армейцев. Последние пять матчей у них были на «обе забьют». Полагаем, что в ближайший уикенд эта серия продлится. Тем более у динамовцев с защитой дела обстоят еще хуже.
Потери
ЦСКА: Алеррандро, Шуманский, Вильягра (все - травмы)
«Динамо»: Чавес, Гомес, Майсторович, Тюкавин, Гладышев (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» Москва - ЦСКА:
|Позиция
|«Динамо»
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|99. Лунев
|35. Акинфеев
|Вратарь
|Защитник
|4. Касерес
|22. Гаич
|Защитник
|Защитник
|6. Фернандес
|27. Мойзес
|Защитник
|Защитник
|55. Осипенко
|78. Дивеев
|Защитник
|Защитник
|19. Зайнутдинов
|3. Круговой
|Защитник
|Полузащитник
|74. Фомин
|31. Кисляк
|Полузащитник
|Полузащитник
|52. Смелов
|10. Обляков
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Бителло
|17. Глебов
|Полузащитник
|Нападающий
|13. Нгамале
|7. Матеус
|Полузащитник
|Нападающий
|77. Макаров
|11. Мусаев
|Нападающий
|Нападающий
|33. Сергеев
|20. Койта
|Нападающий
|Главный тренер
|Валерий Карпин
|Фабио Челестини
|Главный тренер
Аналитики «Бетсити» установили высокие коэффициенты на три базовых исхода главного маркета: 2.60 на победу динамовцев, 2.80 - на армейцев и 3.60 - на ничью.
Динамовцы уже четыре матча не могут победить динамовцев. Тем не менее коэффициент на успех хозяев немного ниже, чем на гостей.
В линии «Бетсити» на точный счет ниже всего котируется ничья 1:1. Коэффициент на этот вариант составляет 6.10.
Прямую трансляцию игры на территории РФ проведет телеканал «Матч ТВ».
Билеты номиналом от 1 000 рублей еще есть на официальном сайте клуба-хозяина.