Динамо Москва - ЦСКА, 17 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Посреди недели обе команды в составах, далеких от оптимальных, уступили на групповой стадии Кубка России. Но сделать можно по-разному. Если армейцы только в серии пенальти проиграли в гостях «Акрону», то динамовцы влетели - по-другому не скажешь - дома «Краснодару». 0:4 - таких тяжелых ударов тренер Карпин давно не переносил. Естественно, что болельщики бело-голубых ждут от команды незамедлительной реакции на кубковый позор - в виде победы над соседским ЦСКА.

Очевидно, что по игре красно-синие сейчас выглядят убедительнее земляков. И результаты у них заметно лучше. Но при этом последний раз на ноль в обороне они играли еще 21 июля в Оренбурге. Потеря ключевого защитника Роши все еще сказывается на надежности оборонительной линии армейцев. Последние пять матчей у них были на «обе забьют». Полагаем, что в ближайший уикенд эта серия продлится. Тем более у динамовцев с защитой дела обстоят еще хуже.