Динамо Москва - ЦСКА, 17 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Карпин остро нуждается в победе
Валентин Васильев

Дерби ЦСКА и «Динамо» традиционно считаются «братскими», но в это воскресенье в Петровским парке компромиссов на поле не предвидится. Хозяевам во что бы то ни стало нужно победить, чтобы повысить собственную самооценку и «отмыться» от кубкового позора. Армейцам же до проблем соперника дела нет - они рвутся в лидеры РПЛ. Будет бой!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва) 

17.08.2025, Вс

18:00 МСК

ЦСКА (Москва)

П1 – 2.60Х – 3.60П2 – 2.80

Турнир: чемпионат России по футболу, 5-й тур

Стадион:  «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина»  (Москва, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо»785671295-262
ЦСКА715678262-295

Последние пять матчей «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.08.2025«Динамо» Москва

0:4

«Краснодар» 

Кубок России

10.08.2025«Сочи»

1:1

«Динамо» Москва

РПЛ

02.08.2025«Краснодар»

1:0

«Динамо» Москва

РПЛ

29.07.2025«Динамо» Москва

3:2

«Сочи» 

Кубок России

26.07.2025«Динамо» Москва

1:0

«Ростов» 

РПЛ

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.08.2025«Акрон»

1:1, пен. 5:4

ЦСКА

Кубок России

09.08.2025ЦСКА

5:1

«Рубин»

РПЛ

03.08.2025«Зенит»

1:1

ЦСКА

РПЛ

30.07.2025ЦСКА

2:1

«Локомотив»

Кубок России

27.07.2025ЦСКА

2:1

«Ахмат»

РПЛ

Последние пять матчей ЦСКА и «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.04.2024«Динамо» (Москва)

0:0

ЦСКА

Кубок России

06.04.2025ЦСКА

3:1

«Динамо» Москва

РПЛ

12.03.2025ЦСКА

2:1

«Динамо» Москва

Кубок России

06.10.2024«Динамо» (Москва)

1:2

ЦСКА

РПЛ

24.02.2024«Динамо» (Москва)

2:1

ЦСКА

Товарищеский матч

Турнирная таблица

Пока оба клуба занимают не те места, к которым стремятся. Особенно - «Динамо».

КлубИВНПМячиОчки
1. Локомотив440012-512
2. Краснодар43016-29
3. Крылья Советов42208-38
4. ЦСКА42208-38
5. Балтика42208-48
6. Рубин42117-87
7. Акрон41307-36
8. Зенит41215-55
9. Динамо Махачкала41213-35
10. Динамо Москва41213-35
11. Спартак41124-84
12. Ахмат41032-53
13. Ростов41033-73
14. Оренбург40223-52
15. Сочи40132-101
16. Пари НН40042-90

Прогноз на матч

Посреди недели обе команды в составах, далеких от оптимальных, уступили на групповой стадии Кубка России. Но сделать можно по-разному. Если армейцы только в серии пенальти проиграли в гостях «Акрону», то динамовцы влетели - по-другому не скажешь - дома «Краснодару». 0:4 - таких тяжелых ударов тренер Карпин давно не переносил. Естественно, что болельщики бело-голубых ждут от команды незамедлительной реакции на кубковый позор - в виде победы над соседским ЦСКА.

Очевидно, что по игре красно-синие сейчас выглядят убедительнее земляков. И результаты у них заметно лучше. Но при этом последний раз на ноль в обороне они играли еще 21 июля в Оренбурге. Потеря ключевого защитника Роши все еще сказывается на надежности оборонительной линии армейцев. Последние пять матчей у них были на «обе забьют». Полагаем, что в ближайший уикенд эта серия продлится. Тем более у динамовцев с защитой дела обстоят еще хуже.  

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 2 000 рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Прямая трансляция из Петровского парка столицы запланирована на «Матче». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

ЦСКА: Алеррандро, Шуманский, Вильягра (все - травмы)

«Динамо»: Чавес, Гомес, Майсторович, Тюкавин, Гладышев (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» Москва  - ЦСКА:

Позиция«Динамо»ЦСКАПозиция
Вратарь99. Лунев35. АкинфеевВратарь
Защитник4. Касерес22. ГаичЗащитник
Защитник6. Фернандес27. МойзесЗащитник
Защитник55. Осипенко78. ДивеевЗащитник
Защитник19. Зайнутдинов3. КруговойЗащитник
Полузащитник74. Фомин31. КислякПолузащитник
Полузащитник 52. Смелов10. ОбляковПолузащитник 
Полузащитник10. Бителло17. ГлебовПолузащитник
Нападающий13. Нгамале7. Матеус Полузащитник
Нападающий77. Макаров11. МусаевНападающий
Нападающий33. Сергеев20. КойтаНападающий
Главный тренерВалерий КарпинФабио ЧелестиниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики «Бетсити» установили высокие коэффициенты на три базовых исхода главного маркета: 2.60 на победу динамовцев, 2.80 - на армейцев и 3.60 - на ничью.

💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «Бетсити»

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Динамо» - ЦСКА?

Динамовцы уже четыре матча не могут победить динамовцев. Тем не менее коэффициент на успех хозяев немного ниже, чем на гостей. 

С каким счетом завершится матч «Динамо» - ЦСКА?

В линии «Бетсити» на точный счет ниже всего котируется ничья 1:1. Коэффициент на этот вариант составляет 6.10. 

Где бесплатно смотреть матч «Динамо» - ЦСКА?

 Прямую трансляцию игры на территории РФ проведет телеканал «Матч ТВ». 

Где купить билеты на матч «Динамо» - ЦСКА

Билеты номиналом от 1 000 рублей еще есть на официальном сайте клуба-хозяина.

