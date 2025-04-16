Клиенты PARI считают, что минское «Динамо» одержит первую победу в серии Кубка Гагарина с «Трактором»

16 апреля минский «Динамо» встретится с «Трактором» в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Игра пройдет на «Минск-Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что «зубры» смогут одержать первую победу в текущей серии. Ставки на победу «Динамо» в основное время принимаются с коэффициентом 2.25, что соответствует 44% вероятности. Заключить пари на успех «Трактора» можно за 2.85, а на ничью — за 4.30. Вероятности этих исходов составляют примерно 34% и 22%.

Клиенты PARI в основном согласны с аналитиками. 66% от общего объема ставок на исход основного времени приходится на победу «Динамо», 28% сделано на успех челябинцев, а еще 6% — на ничью.

Поставить на итоговую победу «Динамо» с учетом овертайма можно с коэффициентом 1.70, аналогичная ставка на «медведей» котируется за 2.13. На этом рынке 96% от всего оборота приходится на хозяев поля, тогда как доля «Трактора» составляет 4%.

Соперники показали высокую результативность в первых двух матчах, поэтому аналитики считают, что в предстоящей игре также будет заброшено по меньшей мере пять шайб. Поставить на тотал больше 4.5 можно с коэффициентом 1.55, а на тотал меньше 4.5 — с коэффициентом 2.40.

Один из игроков пошел еще дальше. Он поставил 500 000 рублей на тотал больше 5.5 в составе экспресса из двух матчей, по коэффициенту 2.10. Вторая ставка пришлась на тотал больше 4.5 во встрече «Ак Барса» с московским «Динамо». Суммарный коэффициент купона составил 3.76, в случае успеха выплата игроку составит 1 880 000 рублей.

«Трактор» одержал уже две победы над «Динамо», обыграв противника в первых матчах со счетом 4:2 и 4:3 (ОТ) соответственно. В последней игре челябинцам отменили три гола, однако они все равно смогли отыграться в овертайме.

Вне зависимости от исхода сегодняшней встречи, букмекеры почти не сомневаются в том, что именно медведи выиграют серию — ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 1.15. Аналогичное пари на «зубров» можно заключить за 5.40.

Успехи челябинцев позволили им еще сильнее закрепиться в статусе главного фаворита Кубка Гагарина после «Локомотива». Ставки на чемпионство «Трактора» принимаются по коэффициенту 3.80. Если же трофей достанется «Динамо», сыграет пари за 29.00.