Клиенты PARI ждут победы «Спартака» над «Динамо» в восьмом туре РПЛ

13 сентября в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги «Динамо» примет «Спартак». Столичное дерби состоится на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 16:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу топ-соперников.

В преддверии матча букмекеры не считают ни одну из команд очевидным фаворитом, но отдают небольшое предпочтение «Спартаку». Поставить на победу красно-белых можно по коэффициенту 2.45, что соответствует примерно 39% вероятности. Котировки на триумф «Динамо» составляют 3.00 (около 33%). Ставки на ничью принимаются за 3.45 (приблизительно 28%).

Клиенты PARI считают фаворитом встречи «Спартак». На победу гостей приходится 79% от общего оборота ставок на исход встречи, еще 11% от всего объема пари сделано на ничью, а 10% — на успех «Динамо».

Аналитики PARI ждут от команд Валерия Карпина и Деяна Станковича результативной игры. Вероятность того, что соперники забьют на двоих три гола и более, оценивается коэффициентом 1.80. При результативности в два мяча и менее сыграет котировка 2.03. Если же «Спартак» и «Динамо» пробьют тотал больше 3.5, сыграет котировка 2.40. За семь стартовых туров РПЛ три мяча и более было забито в двух матчах с участием «Динамо» и четырех — с участием «Спартака».

Спрогнозировать голы в исполнении обеих команд предлагается за 1.62. Если обмена голами не случится, сыграет коэффициент 2.30. С начала сезона в матчах с участием «Динамо» в РПЛ ставка «обе забьют» прошла трижды, а в случае со «Спартаком» она сыграла в четырех встречах.

Самый вероятный вариант на рынке «точный счет» — ничья 1:1 за 6.50. Поставить на победу любого из соперников с сухим счетом можно за 2.70. Вероятность победы «Спартака» с нулевой форой котируется за 1.73, аналогичная ставка на «Динамо» идет за 2.13.

В прошлом сезоне «Динамо» превзошло «Спартак» в очных встречах чемпионата (2:2, 2:0), но красно-белые финишировали выше в итоговой таблице — четвертое место против пятого. Перед субботней игрой «Динамо» занимает девятое место с восемью очками. «Спартак» располагается на шестой строчке с 11 баллами.

Шансы «Спартака» занять в этом сезоне РПЛ первое место оцениваются коэффициентом 9.00. Котировки на чемпионство «Динамо» составляют 20.00. Главными фаворитами турнира считаются «Зенит» (2.60), действующий чемпион и лидер «Краснодар» (4.00), а также ЦСКА (5.00).