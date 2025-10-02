Клиенты PARI считают, что «Трактор» обыграет «Динамо» в КХЛ

2 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и челябинским «Трактором». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают, что у бело-голубых больше шансов на победу. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.40, что составляет 40% вероятности. Спрогнозировать победу уральцев можно по коэффициенту 2.60 (или 37%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.20 (23%). Победа «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.85 (51%). Поставить на итоговый успех «Трактора» можно за 1.95 (49%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Челябинска. На победу «Трактора» приходится около 53% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 25% сделано в пользу «Динамо», еще приблизительно 21% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов 58% на 42% в пользу уральцев.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.23, в овертайме — за 5.70, по буллитам — за 7.60. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 9.50. Если челябинцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.60.

Аналитики PARI считают, что первое противостояние «Динамо» и «Трактора» в текущем сезоне КХЛ получится результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.50. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.50.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 100 000 рублей. Один из клиентов собрал экспресс из четырех событий и поставил в том числе на то, что «Трактор» и «Динамо» забросят минимум четыре шайбы, по котировке 1.20. Общий коэффициент экспресса — 2.27.

Московское «Динамо» идет на десятом месте Западной конференции с девятью очками, у «Трактора» — 12 очков и пятое место на Востоке. Поставить сейчас на победу бело-голубых в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 18.00. Чемпионство «Трактора» котируется за 7.00. Главными фаворитами считаются «Локомотив» (4.30), ЦСКА (5.00) и «Авангард» (6.00).