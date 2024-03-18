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18 марта 11:48ГлавнаяНовости

Хоккей, матч Динамо Москва - Трактор: дата и время, где смотреть, прямая трансляция

Москвичи стартовали с поражения, но всё равно остаются фаворитами
Валентин Васильев

В понедельник, 18 марта, состоятся очередные матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В рамках одной из серий второго раунда Кубка Гагарина  состоится встерча между московскими “Динамо” и челябинским “Трактором”. Встреча начнется в 19:30 по столичному времени.

Игра пройдет на «ВТБ-Арене имени Андрея Чернышёва». Приобрести билеты можно в кассах или на официальном сайте «Динамо».

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После первого матча “Трактор” ведет в серии 1-0. Два дня назад челябинцы одержали волевую победу над москвичами: уступая 0:1, победили со счетом 4:2.

Тем не менее аналитики БК PARI отдают предпочтение в сегодняшнем матче хозяевам. Поставить на итоговую победу “Динамо” предлагается по коэффициенту 1.47, тогда как на “Трактор” он составляет 2.70. 

Федеральный канал “Матч ТВ” покажет игру в прямом эфире. Также посмотреть встречу можно на тематическом канале «KHL PRIME» на «Кинопоиске» при наличии подписки «Плюс», на сервисе «Okko Спорт» и на ресурсах букмекерской компании «Фонбет» - титульного партнера КХЛ.

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