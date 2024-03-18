Хоккей, матч Динамо Москва - Трактор: дата и время, где смотреть, прямая трансляция

В понедельник, 18 марта, состоятся очередные матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В рамках одной из серий второго раунда Кубка Гагарина состоится встерча между московскими “Динамо” и челябинским “Трактором”. Встреча начнется в 19:30 по столичному времени.

Игра пройдет на «ВТБ-Арене имени Андрея Чернышёва». Приобрести билеты можно в кассах или на официальном сайте «Динамо».

После первого матча “Трактор” ведет в серии 1-0. Два дня назад челябинцы одержали волевую победу над москвичами: уступая 0:1, победили со счетом 4:2.

Тем не менее аналитики БК PARI отдают предпочтение в сегодняшнем матче хозяевам. Поставить на итоговую победу “Динамо” предлагается по коэффициенту 1.47, тогда как на “Трактор” он составляет 2.70.