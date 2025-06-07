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10 июня 10:10ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 165 000 рублей на товарищеский матч между сборными Англии и Сенегала

Если соперники пробьют тотал больше 2.5, сыграет ставка за 2.00
Валентин Васильев

Во вторник, 10 июня, состоится товарищеский матч между сборными Англии и Сенегала. Встреча пройдет на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме и начнется в 21:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников на победу перед матчем и рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

По оценке букмекеров, явным фаворитом в сегодняшнем матче считаются хозяева. Сделать ставку на победу англичан можно по коэффициенту 1.50, что соответствует примерно 63% вероятности. Аналогичная ставка в пользу Сенегала оценивается котировкой 7.00 (около 14% вероятности). Ничья в линии идет за 4.15 (приблизительно 23%).

Не сомневаются в успехе сборной Англии и клиенты PARI. В общем обороте ставок на исход предстоящего матча на победу подопечных Томаса Тухеля приходится почти 99%.

Согласно прогнозам аналитиков PARI, болельщикам не стоит ждать от команд результативного футбола. Так, поставить на то, что в матче будет забито не более двух голов, можно по коэффициенту 1.80. Если же соперники пробьют тотал больше 2.5, сыграет ставка за 2.00. Вероятность обмена голами котируется за 2.15, в то время как обратный вариант доступен за 1.70. Сборная Англии славится своей надежной обороной — на протяжении последних десяти игр в среднем команда пропускает менее одного мяча за матч. В связи с этим можно сделать ставку на то, что в предстоящей встрече будут забивать только англичане — на это установлен коэффициент 2.25.

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В линии на точный счет матча самыми вероятными вариантами, по оценкам аналитиков PARI, являются победы англичан со счетом 1:0 или 2:0. Оба этих исхода доступны по коэффициенту 6.50. Спрогнозировать нулевую ничью можно за 8.00, тогда как ничья 1:1 оценена котировкой 9.00. Такой же коэффициент установлен и на победу сборной Англии со счетом 2:1.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI составляет 165 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 2.66, куда включил и пари на то, что англичане забьют не менее двух голов. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.65

Сборная Англии подходит к сегодняшнему матчу с впечатляющей серией из шести побед подряд. Всего же за последние десять игр команда восемь раз одержала победу и дважды проиграла. Сборная Сенегала на аналогичном отрезке и вовсе не знает поражений. В десяти последних матчах африканцы семь раз одержали победу и еще три встречи завершили вничью. Что касается очных матчей, то последний раз англичане и сенегальцы играли между собой на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Тогда победу со счетом 3:0 одержала сборная Англии.

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