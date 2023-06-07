Енисей - Факел: воронежцы ни разу не побеждали при судействе Карасева

В среду, 7 июня, состоятся первые матчи плей-офф за право выступить в РПЛ в сезоне-2023/24. Красноярский “Енисей” на своем поле примет воронежский “Факел” (встреча начнется в 15:00 по московскому времени). Игру обслужит один из лучших арбитров России - москвич Сергей Карасев.

С этим рефери у воронежцев связаны не самые приятные воспоминания. Под его свисток они еще ни разу не выиграли. Карасев пять раз работал на матчах “Факела” в первом и высшем дивизионах и не зафиксировал ни одной победы этой команды.

Впервые они пересеклись еще 12 лет назад в ФНЛ, и тогда “Факел” разошелся дома миром с “Оренбургом” (1:1). Спустя пять лет Сергею вновь выпало назначение на матч этих команд, и на этот раз оренбуржцы победили в гостях - 2:1. А в сезоне-2022/23 отработал обе встречи “Факела” с “Краснодаром” (2:2, 3:3). Наконец, при нем же воронежцы в апреле уступили в Москве “Торпедо” - 0:2.

Для “Енисея” Карасев чуть более “фартовый" судья: одна победа, одна ничья и два поражения.