Аналитики считают "Факел" и "Пари НН" явными фаворитами в стыковых матчах РПЛ

Аналитики букмекерской компании “Марафон” оценили шансы команд в стыковых матчах за право играть в российской Премьер-лиге в сезоне-2023/24. От РПЛ в переходных играх примут участие воронежский “Факел” и нижегородский “Пари НН”, от Первой лиги - красноярский “Енисей” и столичная “Родина”.

В обеих парах эксперты считают явными фаворитами клубы высшего дивизиона. На итоговый успех “Факела” в двухматчевом противостоянии с “Енисеем” БК принимает ставки с коэффициентом 1,29, а на подъем красноярцев - за 3,40.

Во втором стыке деление на фаворита и аутсайдера еще более явное. Вероятность исторического, первого в истории выхода “Родины” в РПЛ букмекеры оценили коэффициентом 4,65. На “Пари НН” предложение намного скромнее - всего 1,169.

Первые игры пройдут на полях команд Первой лиги 7 июня, ответные - 10-го.