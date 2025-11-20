Завершился благотворительный киберспортивный кемп для подростков с инвалидностью от фонда «Пари и побеждай» и Satanic

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» подвел итоги социального проекта «Фарм добра», проведенного совместно с киберспортивным клубом PARIVISION. В рамках инициативы для детей с инвалидностью была закуплена современная компьютерная техника, а также организован киберспортивный кемп.

Проект стартовал этим летом в рамках киберспортивного чемпионата мира по Dota 2 — Esports World Cup 2025. Тогда все золото, заработанное игроком PARIVISION Аланом «Satanic» Галлямовым в матчах, трансформировалось в реальные рубли и переводилось в копилку проекта. За чемпионат, где PARIVISION в итоге заняла третье место, удалось собрать свыше 1,5 млн рублей.

Все собранные средства пошли на закупку компьютеров и необходимых девайсов для детей. После того, как подопечные фонды получили новую технику, для них был организован онлайн кемп, посвященный киберспорту и стримингу.

Ребята получили возможность познакомиться с индустрией изнутри. Они провели занятия с профессиональным тренером, познакомились со стримингом, а также поучаствовали в лекциях от СЕО PARI Esports Сергея Гламазды, которые рассказал, как можно реализоваться в индустрии киберспорта.

В рамках проекта «Фарм добра» удалось помочь 12 подросткам. Онлайн-кемп длился месяц, а по его завершению участников лично поздравил сам Алан «Satanic» Галлямов. Все подопечные фонда также получили подарки от клуба PARIVISION.