Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу перед стартом плей-офф

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В субботу, 28 июня, на Клубном чемпионате мира по футболу в США стартует 1/8 финала. Стадию плей-офф откроет «бразильское дерби» «Палмейрас» - «Ботафого». Игра пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии и начнется в 19:00 по московскому времени. А в 23:00 в Шарлотте начнут выяснение отношений представители Европы - португальская «Бенфика» с английским «Челси».
Прогноз на матч «Палмейрас» - «Ботафого»
Перед началом игр на выбывание крупнейшие легальные букмекеры России обновили линии долгосрочных прогнозов на итоги турнира. В топе фаворитов произошли значительные изменения относительно старта состязания. Если перед началом КЧМ главным претендентом на трофей считался мадридский «Реал», то теперь аналитики отводят ему только третье место в своих раскладах.
Прогноз на матч «Бенфика» - «Челси»
Сейчас основными кандидатами на триумф в Соединенных Штатах считаются «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити». Причем эксперты расходятся во мнениях, у кого же из этих клубов шансы на успех выше. Если PARI и FONBET вывели действующего чемпиона Европы на первое место в рейтинге соискателей кубка и 100 млн долларов призовых, то «Лига Ставок» отдает предпочтение в этом заочном споре команде Гвардиолы.
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Помимо этих трех клубов в пятерку фаворитов турнира вошли «Бавария» и «Челси». Главным аутсайдером плей-офф назван мексиканский «Монтеррей». Ставки на его итоговую победу в США принимаются по коэффициенту 105.00.
|Команда
Победа в турнире - да
Победа в турнире - нет
Выход в финал - да
Выход в финал - нет
|«ПСЖ»
3.80
1.27
2.54
1.52
|«Манчестер Сити»
3.90
1.26
2.25
1.65
|«Реал»
5.55
1.15
3.40
1.32
|«Бавария»
7.40
1.09
4.90
1.18
|«Челси»
13.00
1.01
5.25
1.16
Согласно расчетам аналитиков, «ПСЖ» с «Манчестер Сити» имеют наибольшие шансы достичь финала. И такое противостояние реально. Клубы находятся в разных половинах турнирной сетки и до 13 июля гарантированно не пересекутся. Решающий матч турнира примет «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде.