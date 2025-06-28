Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу перед стартом плей-офф

В субботу, 28 июня, на Клубном чемпионате мира по футболу в США стартует 1/8 финала. Стадию плей-офф откроет «бразильское дерби» «Палмейрас» - «Ботафого». Игра пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии и начнется в 19:00 по московскому времени. А в 23:00 в Шарлотте начнут выяснение отношений представители Европы - португальская «Бенфика» с английским «Челси».

Перед началом игр на выбывание крупнейшие легальные букмекеры России обновили линии долгосрочных прогнозов на итоги турнира. В топе фаворитов произошли значительные изменения относительно старта состязания. Если перед началом КЧМ главным претендентом на трофей считался мадридский «Реал», то теперь аналитики отводят ему только третье место в своих раскладах.

Сейчас основными кандидатами на триумф в Соединенных Штатах считаются «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити». Причем эксперты расходятся во мнениях, у кого же из этих клубов шансы на успех выше. Если PARI и FONBET вывели действующего чемпиона Европы на первое место в рейтинге соискателей кубка и 100 млн долларов призовых, то «Лига Ставок» отдает предпочтение в этом заочном споре команде Гвардиолы.

Помимо этих трех клубов в пятерку фаворитов турнира вошли «Бавария» и «Челси». Главным аутсайдером плей-офф назван мексиканский «Монтеррей». Ставки на его итоговую победу в США принимаются по коэффициенту 105.00.

Команда Победа в турнире - да Победа в турнире - нет Выход в финал - да Выход в финал - нет «ПСЖ» 3.80 1.27 2.54 1.52 «Манчестер Сити» 3.90 1.26 2.25 1.65 «Реал» 5.55 1.15 3.40 1.32 «Бавария» 7.40 1.09 4.90 1.18 «Челси» 13.00 1.01 5.25 1.16

Согласно расчетам аналитиков, «ПСЖ» с «Манчестер Сити» имеют наибольшие шансы достичь финала. И такое противостояние реально. Клубы находятся в разных половинах турнирной сетки и до 13 июля гарантированно не пересекутся. Решающий матч турнира примет «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде.