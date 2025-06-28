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28 июня 8:58ГлавнаяНовости

Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу перед стартом плей-офф

Ждем финала «Пари Сен-Жермен» - «Манчестер Сити»?
Валентин Васильев
Источник: fifa.com
Источник: fifa.com

В субботу, 28 июня, на Клубном чемпионате мира по футболу в США стартует 1/8 финала. Стадию плей-офф откроет «бразильское дерби» «Палмейрас» - «Ботафого». Игра пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии и начнется в 19:00 по московскому времени. А в 23:00 в Шарлотте начнут выяснение отношений представители Европы - португальская «Бенфика» с английским «Челси».

Прогноз на матч «Палмейрас» - «Ботафого»

Перед началом игр на выбывание крупнейшие легальные букмекеры России обновили линии долгосрочных прогнозов на итоги турнира. В топе фаворитов произошли значительные изменения относительно старта состязания. Если перед началом КЧМ главным претендентом на трофей считался мадридский «Реал», то теперь аналитики отводят ему только третье место в своих раскладах. 

Прогноз на матч «Бенфика» - «Челси»

Сейчас основными кандидатами на триумф в Соединенных Штатах считаются  «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити». Причем эксперты расходятся во мнениях, у кого же из этих клубов шансы на успех выше. Если PARI и FONBET вывели действующего чемпиона Европы на первое место в рейтинге соискателей кубка и 100 млн долларов призовых, то «Лига Ставок» отдает предпочтение в этом заочном споре команде Гвардиолы.

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Помимо этих трех клубов в пятерку фаворитов турнира вошли «Бавария» и «Челси». Главным аутсайдером плей-офф назван мексиканский «Монтеррей». Ставки на его итоговую победу в США принимаются по коэффициенту 105.00.

Команда

Победа в турнире - да

Победа в турнире  - нет

Выход в финал - да

Выход в финал - нет

«ПСЖ»

3.80

1.27

2.54

1.52

«Манчестер Сити»

3.90

1.26

2.25

1.65

«Реал»

5.55

1.15

3.40

1.32

«Бавария»

7.40

1.09

4.90

1.18

«Челси»

13.00

1.01

5.25

1.16

Согласно расчетам аналитиков, «ПСЖ» с «Манчестер Сити» имеют наибольшие шансы достичь финала. И такое противостояние реально. Клубы находятся в разных половинах турнирной сетки и до 13 июля гарантированно не пересекутся. Решающий матч турнира примет «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде.

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