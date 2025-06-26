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25 июня 13:45ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Палмейрас - Ботафого, 28 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Бразильское дерби на старте плей-офф!
Валентин Васильев

На клубном чемпионате мира по футболу начинается самое интересное - игры на выбывание. Откроет серию плей-офф в 1/8 финала чисто бразильское противостояние «Палмейрас» - «Ботафого». Анализируем шансы команд на успех и рассказываем о самых интересных вариантах для пари на матч.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Палмейрас» (Сан-Паулу, Бразилия)

28.06.2025, Сб

19:00 МСК

«Ботафого» (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

П1 - 2.44

Х - 3.00

П2 - 3.35

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, 1/8 финала

Стадион: «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, США)

Главный арбитр: еще не назначен

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Палмейрас»322323106-84
«Ботафого»23233284-106

Последние пять игр «Палмейраса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.06.2025«Интер Майами»

2:2

«Палмейрас»

Клубный чемпионат мира

19.06.2025«Палмейрас»

2:0

«Аль-Ахли»

Клубный чемпионат мира

16.06.2025«Палмейрас»

0:0

«Порту»

Клубный чемпионат мира

02.06.2025«Крузейро»

2:1

«Палмейрас»

Серия А

29.05.2025«Палмейрас»

6:0

«Спортинг Кристал»

Кубок Либертадорес

Последние пять игр «Ботафого»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.06.2025«Атлетико»

1:0

«Ботафого»

Клубный чемпионат мира

20.06.2025ПСЖ

0:1

«Ботафого»

Клубный чемпионат мира

16.06.2025«Ботафого»

2:1

«Сиэтл

Клубный чемпионат мира

05.06.2025«Ботафого»

3:2

«Сеара»

Чемпионат Бразилии

01.06.2025«Сантос»

0:1

«Ботафого»

Чемпионат Бразилии

Последние пять игр «Палмейраса» и «Ботафого»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.03.2025«Палмейрас»

0:0

«Ботафого»

Чемпионат Бразилии

27.11.2024«Палмейрас»

1:3

«Ботафого»

Чемпионат Бразилии

22.08.2024«Палмейрас»

2:2

«Ботафого»

Кубок Либертадорес

15.08.2024«Ботафого»

2:1

«Палмейрас»

Кубок Либертадорес

08.07.2024«Ботафого»

1:0

«Палмейрас»

Чемпионат Бразилии

Прогноз на матч

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Если на групповой стадии в большинстве матчей соперники прямо на поле знакомились друг с другом, то участники субботней встречи в Филадельфии давно и прекрасно друг друга знают. В этом году «Палмейрас» с «Ботафого» сойдутся во второй раз, а, например, в прошлом пересекались четырежды.

«Палмейрас» довольно спокойно вышел из первой группы на Клубном ЧМ. В последнем туре бразильцев с «Интером Майами» полностью устраивала ничья - они ее и скатали. И благополучно квалифицировались в плей-офф. 

Путь «Ботафого» в 1/8 финала был более волнительным. Команда Ренато Пайва выдала одну из главных сенсаций группового турнира, обыграв действующего чемпиона Европы «ПСЖ», но напоследок уступила «Атлетико» и прошла в следующий раунд только по лучшей разнице мячей. 

У обоих представителей Рио в США по два матча из трех на турнире были «низовыми». Полагаем, что в очной встрече на старте плей-офф они тем более рисковать не станут. Тотал меньше 2.5 тут представляется одним из наиболее вероятных исходов. 

Составы команд

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Потери

«Палмейрас»: Родригес, Морено (травма)

«Ботафого»: Грегоре (дисквалификация), Мартинш, Уго, Джеффиньо (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Палмейрас» - «Ботафого»:

Позиция

«Палмейрас»

«Ботафого»

Позиция

Вратарь21. Вевертон12. ВикторВратарь
Защитник3. Фукс2. ВитиньоЗащитник
Защитник13. Силва32. ФильоЗащитник
Защитник22. Пикерес20. БарбосаЗащитник
Защитник4. Хьяй13. ТеллесЗащитник
Полузащитник 8. Риос6. де ПаулаПолузащитник 
Полузащитник 32. Мартинес17. ФрейтасПолузащитник 
Полузащитник41. Эстеван25. АлланПолузащитник
Полузащитник23. Вейга7. АртурПолузащитник
Полузащитник18. Маурисио10. СавариноНападающий
Нападающий42. Лопес99. ЖезусНападающий
Главный тренерАбел ФеррейраРенато ПайваГлавный тренер

Бонусы на матч

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Трансляции

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Онлайн-кинотеатр Okko покажет матч в Филадельфии в прямом эфире и в записи.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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БК Winline установила высокие коэффициенты на все основные исходы встречи. Победа «Палмейраса» в основное время котируется за 2.44, а его соперника - за 3.35. Успешная ставка на ничью обещает трехкратный выигрыш.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Палмейрас» - «Ботафого»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи 1:1. Ставки на этот исход принимаются по коэффициенту 4.90.

Кто выйдет в четвертьфинал?

Аналитики отдают предпочтение в паре «Палмейрасу». Поставить на его суммарный успех в противостоянии можно по коэффициенту 1.70. Квалификация «Ботафого» в 1/8 финала котируется за 2.16.

С кем сыграет победитель матча «Палмейрас» - «Ботафого»?

Победитель бразильской пары встретится с «Бенфикой» или «Челси».

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