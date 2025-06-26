Палмейрас - Ботафого, 28 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Если на групповой стадии в большинстве матчей соперники прямо на поле знакомились друг с другом, то участники субботней встречи в Филадельфии давно и прекрасно друг друга знают. В этом году «Палмейрас» с «Ботафого» сойдутся во второй раз, а, например, в прошлом пересекались четырежды.

«Палмейрас» довольно спокойно вышел из первой группы на Клубном ЧМ. В последнем туре бразильцев с «Интером Майами» полностью устраивала ничья - они ее и скатали. И благополучно квалифицировались в плей-офф.

Путь «Ботафого» в 1/8 финала был более волнительным. Команда Ренато Пайва выдала одну из главных сенсаций группового турнира, обыграв действующего чемпиона Европы «ПСЖ», но напоследок уступила «Атлетико» и прошла в следующий раунд только по лучшей разнице мячей.

У обоих представителей Рио в США по два матча из трех на турнире были «низовыми». Полагаем, что в очной встрече на старте плей-офф они тем более рисковать не станут. Тотал меньше 2.5 тут представляется одним из наиболее вероятных исходов.