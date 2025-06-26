Палмейрас - Ботафого, 28 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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На клубном чемпионате мира по футболу начинается самое интересное - игры на выбывание. Откроет серию плей-офф в 1/8 финала чисто бразильское противостояние «Палмейрас» - «Ботафого». Анализируем шансы команд на успех и рассказываем о самых интересных вариантах для пари на матч.
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, 1/8 финала
Стадион: «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, США)
Главный арбитр: еще не назначен
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Палмейрас»
|32
|23
|23
|106-84
|«Ботафого»
|23
|23
|32
|84-106
Последние пять игр «Палмейраса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.06.2025
|«Интер Майами»
2:2
«Палмейрас»
Клубный чемпионат мира
|19.06.2025
|«Палмейрас»
2:0
«Аль-Ахли»
Клубный чемпионат мира
|16.06.2025
|«Палмейрас»
0:0
«Порту»
Клубный чемпионат мира
|02.06.2025
|«Крузейро»
2:1
«Палмейрас»
Серия А
|29.05.2025
|«Палмейрас»
6:0
«Спортинг Кристал»
Кубок Либертадорес
Последние пять игр «Ботафого»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.06.2025
|«Атлетико»
1:0
«Ботафого»
Клубный чемпионат мира
|20.06.2025
|ПСЖ
0:1
«Ботафого»
Клубный чемпионат мира
|16.06.2025
|«Ботафого»
2:1
«Сиэтл
Клубный чемпионат мира
|05.06.2025
|«Ботафого»
3:2
«Сеара»
Чемпионат Бразилии
|01.06.2025
|«Сантос»
0:1
«Ботафого»
Чемпионат Бразилии
Последние пять игр «Палмейраса» и «Ботафого»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.03.2025
|«Палмейрас»
0:0
«Ботафого»
Чемпионат Бразилии
|27.11.2024
|«Палмейрас»
1:3
«Ботафого»
Чемпионат Бразилии
|22.08.2024
|«Палмейрас»
2:2
«Ботафого»
Кубок Либертадорес
|15.08.2024
|«Ботафого»
2:1
«Палмейрас»
Кубок Либертадорес
|08.07.2024
|«Ботафого»
1:0
«Палмейрас»
Чемпионат Бразилии
Если на групповой стадии в большинстве матчей соперники прямо на поле знакомились друг с другом, то участники субботней встречи в Филадельфии давно и прекрасно друг друга знают. В этом году «Палмейрас» с «Ботафого» сойдутся во второй раз, а, например, в прошлом пересекались четырежды.
«Палмейрас» довольно спокойно вышел из первой группы на Клубном ЧМ. В последнем туре бразильцев с «Интером Майами» полностью устраивала ничья - они ее и скатали. И благополучно квалифицировались в плей-офф.
Путь «Ботафого» в 1/8 финала был более волнительным. Команда Ренато Пайва выдала одну из главных сенсаций группового турнира, обыграв действующего чемпиона Европы «ПСЖ», но напоследок уступила «Атлетико» и прошла в следующий раунд только по лучшей разнице мячей.
У обоих представителей Рио в США по два матча из трех на турнире были «низовыми». Полагаем, что в очной встрече на старте плей-офф они тем более рисковать не станут. Тотал меньше 2.5 тут представляется одним из наиболее вероятных исходов.
Потери
«Палмейрас»: Родригес, Морено (травма)
«Ботафого»: Грегоре (дисквалификация), Мартинш, Уго, Джеффиньо (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Палмейрас» - «Ботафого»:
Позиция
|«Палмейрас»
«Ботафого»
Позиция
|Вратарь
|21. Вевертон
|12. Виктор
|Вратарь
|Защитник
|3. Фукс
|2. Витиньо
|Защитник
|Защитник
|13. Силва
|32. Фильо
|Защитник
|Защитник
|22. Пикерес
|20. Барбоса
|Защитник
|Защитник
|4. Хьяй
|13. Теллес
|Защитник
|Полузащитник
|8. Риос
|6. де Паула
|Полузащитник
|Полузащитник
|32. Мартинес
|17. Фрейтас
|Полузащитник
|Полузащитник
|41. Эстеван
|25. Аллан
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Вейга
|7. Артур
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Маурисио
|10. Саварино
|Нападающий
|Нападающий
|42. Лопес
|99. Жезус
|Нападающий
|Главный тренер
|Абел Феррейра
|Ренато Пайва
|Главный тренер
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|-
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|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
БК Winline установила высокие коэффициенты на все основные исходы встречи. Победа «Палмейраса» в основное время котируется за 2.44, а его соперника - за 3.35. Успешная ставка на ничью обещает трехкратный выигрыш.
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Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи 1:1. Ставки на этот исход принимаются по коэффициенту 4.90.
Аналитики отдают предпочтение в паре «Палмейрасу». Поставить на его суммарный успех в противостоянии можно по коэффициенту 1.70. Квалификация «Ботафого» в 1/8 финала котируется за 2.16.
Победитель бразильской пары встретится с «Бенфикой» или «Челси».