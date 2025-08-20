Клиент PARI поставил 2 500 000 рублей на матч «Фенербахче» и «Бенфики» в квалификации ЛЧ

20 августа в первом матче квалифицированного раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/26 сыграют турецкий «Фенербахче» и португальская «Бенфика». Встреча пройдет на стадионе «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд накануне матча, а также рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

В день игры эксперты расценивают шансы команд как примерно равные, не отдавая явного предпочтения ни одному из соперников. Так, сделать ставку на победу «Бенфики» можно по коэффициенту 2.52, что соответствует примерно 38% вероятности. Шансы на успех «Фенербахче» оцениваются котировкой 2.76 (около 35%). Ничья в линии PARI идет за 3.65 (приблизительно 27%).

Что касается исхода двухраундового противостояния, то фаворитом выглядит уже португальская команда. На проход «Бенфики» в основной этап Лиги чемпионов установлен коэффициент 1.50, что эквивалентно примерно 64% вероятности. Если же по итогам двух матчей сильнее окажется «Фенербахче», сыграет ставка за 2.65 (около 36% вероятности).

Клиенты PARI и вовсе считают «Бенфику» явным фаворитом встречи. В общем обороте ставок на сегодняшний матч чуть более 70% приходится на победу гостей, тогда как на успех «Фенербахче» сделано около 19%. Доля ничьей составляет 11%. Еще более однозначным выглядит распределение ставок на итоговый результат всего двухраундового противостояния: 97% на 3% в пользу португальского клуба.

Матчи обеих команд на предыдущем квалификационном этапе оказались достаточно результативными. По оценке аналитиков PARI, этого же можно ожидать и от сегодняшней встречи. Если командам удастся пробить тотал больше 2.5 голов, сыграет ставка за 1.75. На противоположный исход можно поставить по коэффициенту 2.10. Вероятность обмена голами оценивается котировкой 1.60, в обратном случае сыграет ставка за 2.30. Поставить на индивидуальный тотал больше 1.5 голов «Фенербахче» можно по коэффициенту 2.35, аналогичная ставка в пользу «Бенфики» оценивается котировкой 2.13.

В линии на точный счет матча самым вероятным вариантом является ничья 1:1 — соответствующая ставка доступна по коэффициенту 7.50. Поставить на победу «Бенфики» со счетом 2:1 можно за 9.50, на аналогичный исход в пользу «Фенербахче» — за 10.00. Нулевая ничья, а также победа гостей со счетом 1:0 также оценены котировкой 10.00. Самым вероятным автором забитого мяча в матче считается форвард «Фенербахче» Джон Дуран. На его гол установлен коэффициент 2.35. Следом идут его одноклубник Юссеф Эн-Несери (2.50) и греческий нападающий «Бенфики» Вангелис Павлидис (2.55).

Самая крупная ставка на сегодняшний матч среди клиентов PARI составляет 2 457 310 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 6.10, куда включил и пари на забитые голы в исполнении обеих команд в матче. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.55. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит более 12,5 млн рублей.

«Фенербахче» и «Бенфика» уже встречались этим летом между собой. В конце июля команды проводили товарищеский матч, завершившийся со счетом 3:2 в пользу португальцев. Всего же за свою историю команды провели пять игр. Баланс в этих встречах на стороне «Бенфики»: три победы, ничья и поражение при разнице мячей 8:5.

Что касается текущего розыгрыша Лиги чемпионов, то обе команды сыграли по два матча в квалификационном этапе. В предыдущем раунде «Фенербахче» встречался с роттердамским «Фейеноордом». После гостевого поражения со счетом 1:2 команда Жозе Моуринью сумела одержать крупную победу — 5:2. «Бенфика» же в рамках квалификации не встретила особого сопротивления со стороны французской «Ниццы», выиграв в обоих матчах со счетом 2:0.