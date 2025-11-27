Клиенты PARI уверены в победе «Фейеноорда» над «Селтиком» в Лиге Европы

27 ноября в матче пятого тура общего этапа Лиги Европы «Фейеноорд» примет на своем поле «Селтик». Игра начнется в 20:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

По оценке букмекеров, «Фейеноорд» — фаворит предстоящего матча. Поставить на победу хозяев можно за 1.72, что соответствует примерно 56% вероятности. Триумф «Селтика» доступен за 4.50 (21%), а ничья котируется за 4.20 (около 23%). В последний раз команды встречались в 2023 году в рамках Лиги чемпионов. Тогда победил «Селтик» со счетом 2:1.

Клиенты PARI уверены в успехе хозяев поля. На победу «Фейеноорда» приходится около 91% всего оборота ставок на три возможных исхода игры.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.60. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.35. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.62.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую игру — 150 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из семи событий, включив в него прогноз на тотал больше 2.5 за 1.57 в матче «Фейеноорда» и «Селтика». Общий коэффициент ставки — 27.49.

В линии PARI на точный счет матча самый вероятный, по оценкам аналитиков, — победа «Фейеноорда» 2:1 за 8.50. Минимальный выигрыш команды из Роттердама доступен за 10.00. Победа голландской команды со счетом 2:0 оценивается в 9.50. Остальным результатам соответствуют более высокие коэффициенты.

Обе команды не очень удачно проводят общий этап Лиги Европы. «Фейеноорд» в четырех матчах трижды проиграл и одержал одну победу. Команда идёт на 29-м месте. «Селтик» чуть более успешен: одна победа и одна ничья в четырех матчах, 27-я строчка в таблице. Несмотря на неудачный старт, обеим командам достаточно будет победы, чтобы приблизиться к зоне выхода в стыковые матчи: у «Болоньи», которая находится на 24-м месте, всего пять очков в активе.