FONBET и ПФК ЦСКА продлевают соглашение до 2031 года

Букмекерская компания FONBET и ПФК ЦСКА заключили новый договор сроком на шесть лет. Информацию о продлении контракта объявили 18 сентября на домашнем матче «армейцев» против «Балтики» в рамках четвёртого тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

По условиям нового соглашения, букмекер сохраняет статус официального партнёра мужской команды ПФК ЦСКА. Новое партнёрство предполагает дальнейшую реализацию совместных маркетинговых, медиа и социальных проектов. Первый букмекер также продолжит оказывать спонсорскую поддержку женской команде ПФК ЦСКА.

Валентин Голованов, управляющий акционер FONBET :

«Нашему плодотворному сотрудничеству с ПФК ЦСКА недавно исполнилось пять лет, и мы искренне рады, что наши отношения продлятся ещё, как минимум, шесть лет. Вместе с клубом мы всегда стремились быть первыми. Символично, что именно ЦСКА стал нашим первым российским клубом-партнёром, а клуб стал первым обладателем обновлённого FONBET Кубка России. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество окажется столь же успешным!»

Роман Бабаев, генеральный директор ПФК ЦСКА:

«Мы рады подписанию нового контракта с компанией FONBET . Мы высоко ценим наши отношения, которые давно вышли за рамки обычного партнёрства. Только в этом году благодаря активной поддержке FONBET мы представили зрителям первый документальный сериал о клубе «Мама, мы — ЦСКА!», рассказав честную и искреннюю историю о жизни ЦСКА, организовали выдающийся гала-матч с участием мировых футбольных звёзд FONBET Первый Еврокубок в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Всего же за пять лет сотрудничества были сделаны десятки разных проектов, направленных на популяризацию нашего клуба. Мы рады, что продолжаем этот путь вместе!»

История сотрудничества клуба и букмекера началась в 2020 году, ознаменовав собой первое спонсорское подписание российского футбольного клуба для FONBET . За время сотрудничества стороны реализовали ряд крупных проектов, среди которых открытие премиум-зоны FONBET BAR на ВЭБ Арене, товарищеский матч c 2DROTS и приездом Даниэля Карвальо, релиз трэвел-шоу CSKA ON TOUR и премьерный показ документального сериала «Мама, мы – ЦСКА!» в кинотеатре Художественный.

Ключевым совместным проектом стал FONBET Первый Еврокубок – гала-матч, приуроченный к празднованию 20-летия завоевания армейцами Кубка УЕФА. В нём приняли участие игроки еврокубковой кампании 2004/2005 – Дуду, Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Милош Красич, Вагнер Лав – и звёзды мирового футбола – Клод Макелеле, Нани, Карло Кудичини и Дидье Дрогба.