Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



19 сентября 7:42ГлавнаяНовости

FONBET и ПФК ЦСКА продлевают соглашение до 2031 года

Важный шаг в российском футболе
Руслан Ипполитов
Источник: FONBET
Источник: FONBET

Букмекерская компания FONBET и ПФК ЦСКА заключили новый договор сроком на шесть лет. Информацию о продлении контракта объявили 18 сентября на домашнем матче «армейцев» против  «Балтики» в рамках четвёртого тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

По условиям нового соглашения, букмекер сохраняет статус официального партнёра мужской команды ПФК ЦСКА. Новое партнёрство предполагает дальнейшую реализацию совместных маркетинговых, медиа и социальных проектов. Первый букмекер также продолжит оказывать спонсорскую поддержку женской команде ПФК ЦСКА.

Валентин Голованов, управляющий акционер FONBET:

«Нашему плодотворному сотрудничеству с ПФК ЦСКА недавно исполнилось пять лет, и мы искренне рады, что наши отношения продлятся ещё, как минимум, шесть лет. Вместе с клубом мы всегда стремились быть первыми. Символично, что именно ЦСКА стал нашим первым российским клубом-партнёром, а клуб стал первым обладателем обновлённого FONBET Кубка России. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество окажется столь же успешным!»

Роман Бабаев, генеральный директор ПФК ЦСКА:

«Мы рады подписанию нового контракта с компанией FONBET. Мы высоко ценим наши отношения, которые давно вышли за рамки обычного партнёрства. Только в этом году благодаря активной поддержке FONBET мы представили зрителям первый документальный сериал о клубе «Мама, мы — ЦСКА!», рассказав честную и искреннюю историю о жизни ЦСКА, организовали выдающийся гала-матч с участием мировых футбольных звёзд FONBET Первый Еврокубок в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Всего же за пять лет сотрудничества были сделаны десятки разных проектов, направленных на популяризацию нашего клуба. Мы рады, что продолжаем этот путь вместе!»

История сотрудничества клуба и букмекера началась в 2020 году, ознаменовав собой первое спонсорское подписание российского футбольного клуба для FONBET. За время сотрудничества стороны реализовали ряд крупных проектов, среди которых открытие премиум-зоны FONBET BAR на ВЭБ Арене, товарищеский матч c 2DROTS и приездом Даниэля Карвальо, релиз трэвел-шоу CSKA ON TOUR и премьерный показ документального сериала «Мама, мы – ЦСКА!» в кинотеатре Художественный. 

Ключевым совместным проектом стал FONBET Первый Еврокубок – гала-матч, приуроченный к  празднованию 20-летия завоевания армейцами Кубка УЕФА. В нём приняли участие игроки еврокубковой кампании 2004/2005 – Дуду, Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Милош Красич, Вагнер Лав –  и звёзды мирового футбола  – Клод Макелеле, Нани, Карло Кудичини и Дидье Дрогба. 

Ранее по теме:FONBET и КХЛ запускают розыгрыш автомобилей Niva Legend в рамках акции «Первая Мечта»

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

NiP — фаворит в матче с PARIVISION в плей-офф StarLadder StarSeries Fall 2025 по CS2, считают в PARI
NiP — фаворит в матче с PARIVISION в плей-офф StarLadder StarSeries Fall 2025 по CS2, считают в PARI
Новости
PARI: Falcons выбьет PaiN из плей-офф FISSURE Playground #2 по CS2
PARI: Falcons выбьет PaiN из плей-офф FISSURE Playground #2 по CS2
Новости
Петросян лидирует после короткой программы в отборочном турнире Олимпиады-2026
Петросян лидирует после короткой программы в отборочном турнире Олимпиады-2026
Новости
FONBET и ПФК ЦСКА продлевают соглашение до 2031 года
FONBET и ПФК ЦСКА продлевают соглашение до 2031 года
Новости
Опубликована программа форума «Азартные игры: отчисления на спорт»
Опубликована программа форума «Азартные игры: отчисления на спорт»
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Спартака» над «Ростовом» в Кубке России
Клиенты PARI уверены в победе «Спартака» над «Ростовом» в Кубке России
Новости
Клиент PARI поставил более 400 000 рублей на матч «Манчестер Сити» и «Наполи» в первом туре Лиги чемпионов
Клиент PARI поставил более 400 000 рублей на матч «Манчестер Сити» и «Наполи» в первом туре Лиги чемпионов
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Барселоны» над «Ньюкаслом» в первом туре Лиги чемпионов
Клиенты PARI уверены в победе «Барселоны» над «Ньюкаслом» в первом туре Лиги чемпионов
Новости
Болельщики активно поддерживают номинацию Ильи Сафронова из Лиги PARI на «Золотой мяч»
Болельщики активно поддерживают номинацию Ильи Сафронова из Лиги PARI на «Золотой мяч»
Новости
Ставка на количество голов «Урала» в матче против «Уфы» принесла клиенту PARI 430 000 рублей
Ставка на количество голов «Урала» в матче против «Уфы» принесла клиенту PARI 430 000 рублей
Новости

Новое