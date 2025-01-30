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30 января 19:00ГлавнаяНовости

Заявление БК FONBET по поводу бывшего генерального директора Сергея Анохина

Быть лидером - значит служить примером
Валентин Васильев
Источник: пресс-служба БК FONBET
Источник: пресс-служба БК FONBET

Букмекерская компания FONBET распространила заявление на фоне последних событий вокруг бывшего гендиректора компании:

«FONBET инвестирует миллиарды рублей в социальные проекты и поощряет развитие массового спорта в нашей стране.  Действия Анохина полностью противоречат ценностям компании и дискредитируют ее деловую репутацию, что дает FONBET право применять все законные методы для восстановления справедливости. В связи с этим компанией было принято решение подать иск против Сергея Анохина, чтобы защитить честь, достоинство и репутацию компании в деловых кругах», - сказано в заявлении.

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