Заявление БК FONBET по поводу бывшего генерального директора Сергея Анохина

Букмекерская компания FONBET распространила заявление на фоне последних событий вокруг бывшего гендиректора компании:

«FONBET инвестирует миллиарды рублей в социальные проекты и поощряет развитие массового спорта в нашей стране. Действия Анохина полностью противоречат ценностям компании и дискредитируют ее деловую репутацию, что дает FONBET право применять все законные методы для восстановления справедливости. В связи с этим компанией было принято решение подать иск против Сергея Анохина, чтобы защитить честь, достоинство и репутацию компании в деловых кругах», - сказано в заявлении.