PARI: FURIA победит B8 и пройдет во второй этап ESL Pro League Season 22 по CS2

2 октября пройдет заключительный пятый тур первого группового этапа ESL Pro League Season 22 по CS2. За одну из путевок в следующую стадию сразятся FURIA Esports и B8. Серия в формате best-of-3 стартует в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

В предыдущем туре FURIA уверенно обыграла M80 со счетом 2:0. А игрок бразильцев KSСERATO сейчас занимает первое место в списке лучших участников турнира по индивидуальным показателям. Аналитики считают FURIA явным фаворитом грядущего поединка. Поставить на победу состава KSСERATO можно с котировкой 1.25. Пари на точный счет 2:0 в пользу FURIA доступно за 1.90. В этом сезоне команды уже однажды встречались друг с другом — поединок завершился победой бразильцев 2:1. На аналогичный счет в грядущем матче аналитики дают котировку 3.15. Коэффициент на FURIA с форой по раундам (-7.5) составляет 1.85, а с форой (-10.5) — 2.75. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 2.13. Противоположный результат идет за 1.63.

B8 после сенсационной победы над G2 в третьем раунде проиграла последний матч, уступив GamerLegion со счетом 0:2. Ставка на победу состава npl в пятом туре идет за 4.00. Коэффициент на B8 с форой по картам (+1.5) составляет 1.80, а с форой (-1.5) — 7.30.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 148 620 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из пяти киберспортивных событий, включив в него победу FURIA за 1.26. Общий коэффициент экспресса составил 3.56.

ESL Pro League Season 22 проходит с 28 сентября по 12 октября в Стокгольме, Швеция. На чемпионате выступают 24 команды, в том числе все коллективы из топа мирового рейтинга. Участники сражаются за призовой фонд в размере $1 млн. Групповой этап чемпионата проводится по швейцарской системе.