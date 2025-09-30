Клиент PARI поставил 1 400 000 рублей на победу «Ливерпуля» над «Галатасараем» во втором туре ЛЧ

Во вторник, 30 сентября, в одном из главных матчей второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сыграют турецкий «Галатасарай» и английский «Ливерпуль». Встреча пройдет на стадионе «Рамс Парк» в Стамбуле и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI проанализировали шансы команд перед матчем, а также рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

В день игры эксперты отдают явное предпочтение гостям, считая именно английскую команду фаворитом матча. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» можно по коэффициенту 1.60, что эквивалентно приблизительно 61% вероятности. Шансы на успех «Галатасарая» оцениваются котировкой 5.20 (около 19%). Ничья в линии идет за 4.70 (примерно 20% вероятности).

Клиенты PARI и вовсе не верят, что футболисты «Галатасарая» смогут оказать гостям хоть какое-то сопротивление. В общем обороте ставок на исход сегодняшнего матча почти 99% приходится на победу «Ливерпуля».

По оценке экспертов, болельщикам следует ожидать результативного матча, в котором команды забьют как минимум три мяча. Поставить на это можно по коэффициенту 1.40, в случае обратного исхода сыграет ставка за 2.90. Если же команды сумеют пробить тотал больше 3.5 голов, зайдет пари за 1.97. Вероятность обмена голами котируется за 1.50, тогда как противоположный вариант доступен за 2.60.

В линии на точный счет матча самым вероятным вариантом является 2:1 в пользу «Ливерпуля» — соответствующий исход доступен за 9.00. Коэффициент 11.00 установлен сразу на три возможных результата: ничью 1:1, а также победы гостей со счетом 2:0 или 3:1. Самыми вероятными авторами забитых мячей являются форварды «Ливерпуля» Мохаммед Салах, Александер Исак (на голы обоих установлен одинаковый коэффициент 2.10) и Уго Экитике (2.20). У «Галатасарая» наибольшие шансы отличиться имеет нигерийский нападающий Виктор Осимхен — его гол в матче можно взять за 2.70.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч среди клиентов PARI составляет 1 395 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 4.23, куда включил и пари на победу «Ливерпуля» в матче. На момент ставки такой исход был доступен по коэффициенту 1.60. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит свыше 4 500 000 рублей.