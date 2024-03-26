Футбол, Грузия — Греция, 26 марта: где смотреть стыковой матч Евро-2024, прямая трансляция

Обладатели трех последних путевок на чемпионат Европы по футболу 2024 года определятся во вторник, 26 марта. В более раннем временном слоте финал стыкового мини-турнира проведут сборные Грузии и Греции.

Игра пройдет в Тбилиси на «Динамо-Арене имени Бориса Пайчадзе» и начнется в 20:00 по московскому времени.

В полуфинале стыков грузины дома обыграли команду Люксембурга со счетом 2:0. Греки на своем поле разгромили сборную Казахстана - 5:0.

Ранее Грузия никогда не пробивалась на чемпионат Европы по футболу. Греки не выступали в финальной стадии турнира с 2012 года. При этом в 2004-м они сенсационно выиграли Евро.

По мнению аналитиков букмекерской компании PARI, матч получится конкурентным. Поставить на победу греков в основное время можно за 2,50, на успех грузин - за 3,40. Ничья оценивается коэффициентом 2,95. Если такой исход случится, то будет назначено дополнительное время, также имеется опция послематчевых пенальти.

В прямом эфире игру покажут зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, а также сайты некоторых букмекерских контор.