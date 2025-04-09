Клиент PARI поставил 950 000 рублей на победу «Барселоны» над «Интером» в 1/2 финала Лиги чемпионов

6 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Интер» примет «Барселону». Встреча состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы соперников и изучила ставки клиентов на сегодняшнее топ-событие.

Матч недельной давности в столице Каталонии завершился вничью со счетом 3:3. В день ответной игры букмекеры не считают фаворитом ни одну из команд, отдавая лишь символическое предпочтение испанскому клубу. Сделать ставку на победу «Барсы» в основное время можно по коэффициенту 2.57, что соответствует примерно 38% вероятности. Котировки на триумф «Интера» по итогам 90 минут составляют 2.70 (приблизительно 37%). Ничья в линии PARI идет за 3.80 (около 25%).

По оценкам аналитиков PARI, у «Барсы» чуть более предпочтительные шансы на общий успех с учетом вероятности дополнительного времени и серии пенальти. Ставки на выход «сине-гранатовых» в финал Лиги чемпионов принимаются по коэффициенту 1.85 (приблизительно 52% вероятности). Спрогнозировать проход «нерадзурри» в решающую стадию турнира предлагается за 1.95 (примерно 48%).

Клиенты PARI считают «Барсу» фаворитом сегодняшней игры и всего противостояния. На победу гостей приходится 81% всего оборота ставок на исход встречи на «Джузеппе Меацца», еще 13% сделано на успех «Интера», а 6% — на ничью. В общем обороте ставок на исход противостояния соотношение 93% на 7% в пользу «Барсы».

Аналитики PARI ждут результативный футбол от команд Симоне Индзаги и Ханса-Дитера Флика. С высокой долей вероятности соперники порадуют зрителей как минимум тремя голами. Пари на тотал больше 2.5 будет рассчитано за 1.48. При меньшей результативности (не более двух мячей на двоих) сыграет ставка за 2.65. Вероятность обмена голами котируется за 1.43. Обратный исход доступен за 2.85. Самый ожидаемый счет матча — ничья 1:1 за 8.00.

Клиентам PARI также доступны ставки на индивидуальные достижения игроков в матче между «Интером» и «Барсой». Эксперты PARI ожидают забитых мячей от лучшего бомбардира каталонцев Роберта Левандовского. Спрогнозировать гол поляка можно по коэффициенту 2.10. Главный кандидат на гол в составе «Интера» — аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес. На точный удар в его исполнении можно поставить за 2.70.

Самая крупная ставка на предстоящее противостояние — 950 000 рублей. Клиент PARI поставил эту сумму на победу «Барсы» в основное время по коэффициенту 2.57. В случае успеха чистый выигрыш клиента PARI составит 1 491 500 рублей.

Перед сегодняшней игрой «Барса» лидирует с четырехочковым отрывом в чемпионате Испании, а «Интер» идет на втором месте в Серии А, отставая на три балла от «Наполи». В плей-офф Лиги чемпионов в XXI веке «Барселона» и «Интер» пересекались лишь раз. В 2010 году «нерадзурри» под руководством Жозе Моуринью прошли «Барсу» (3:1, 0:1) и выиграли Лигу чемпионов. Тогдашняя встреча, как и нынешняя, состоялась в полуфинале.

Из всех полуфиналистов Лиги чемпионов главным претендентом на итоговую победу в турнире считается «ПСЖ», обыгравший в первом полуфинале «Арсенал» в Лондоне со счетом 1:0. Шансы французов завоевать престижный трофей оцениваются в линии PARI коэффициентом 2.30. Сделать ставку на «Барсу» можно за 3.25, на «Интер» — за 5.00, а на «Арсенал» — за 8.00.