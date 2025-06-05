Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на голы Испании в полуфинальном матче Лиги наций с Францией

5 июня сборные Испании и Франции встретятся в матче 1/2 финала Лиги наций. Поединок пройдет в немецком Штутгарте и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитами испанцев. Коэффициент на успех команды Луиса Де Ла Фуэнте в основное время — 2.37, что соответствует примерно 41% вероятности. Поставить на то, что выиграет Франция, можно за 3.27 (около 30%). Ничья котируется за 3.37(приблизительно 29%).

На успех испанцев с учетом возможных овертайма и серии пенальти можно сделать ставку с коэффициентом 1.70. Итоговый триумф подопечных Дидье Дешама доступен за 2.20.

Клиенты PARI уверены в победе сборной Испании. На команду Луиса Де Ла Фуэнте приходится около 77% от объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 17% сделано на команду Франции, еще приблизительно 6% — на ничью. На рынке выхода в финал соотношение 84% на 16% в пользу испанцев.

Букмекеры не уверены, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.93. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1.90.

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и Испания, и Франция, сыграет коэффициент 1.70. Обратный исход идет за 2.20. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.95.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 6.50. На то, что счет в матче откроет команда Де Ла Фуэнте, можно поставить за 1.85. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении французов составляют 2.20.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 1 000 000 рублей. Один из игроков заключил пари на то, что Испания забьет больше одного гола (индивидуальный тотал больше 1). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.68. В случае успеха чистый выигрыш клиента составит 1 680 000 рублей.

Испания в 1/4 финала Лиги наций прошла сборную Нидерландов. Оба матча завершились вничью (2:2, 3:3), а в серии пенальти «Фурия роха» оказалась точнее. Франция также вышла в полуфинал через серию одиннадцатиметровых, обменявшись победами с Хорватией (0:2, 2:0).

Победитель матча в финале Лиги наций 8 июня сыграет в Мюнхене со сборной Португалии.