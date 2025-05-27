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26 мая 7:53ГлавнаяПрогнозыФутболЛига наций УЕФА

Испания - Франция, 5 июня: где смотреть полуфинал Лиги наций УЕФА, прогноз на матч, составы

Испанцы продолжают защиту титула
Валентин Васильев

В первую неделю лета определятся финалисты четвертого розыгрыша Лиги наций УЕФА. Во втором полуфинале отношения выяснят сборные Испании и Франции. Рассказываем об интересных вариантах для пари в противостоянии грандов европейского и мирового футбола.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Испания

Место в рейтинге ФИФА: 2

05.06.2025, Чт

22:00 МСК

Франция

Место в рейтинге ФИФА: 3

П1 - 2.54

Х - 3.15

П2 - 2.75

Турнир: Лига наций УЕФА, ½ финала

Стадион: «Штутгарт Арена»  (Штутгарт, Германия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Испания1771366-40
Франция1371740-66

Последние пять игр сборной Испании:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.03.2025Испания

3:3, пен. 5:4

Нидерланды

Лига наций

20.03.2025Нидерланды

2:2

Испания

Лига наций

18.11.2024Испания

3:2

Швейцария

Лига наций

15.11.2024Дания

1:2

Испания

Лига наций

15.10.2024Испания

3:0

Сербия

Лига наций

Последние пять игр сборной Франции:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.03.2025

Франция

2:0, пен. 5:4

Хорватия

Лига наций

20.03.2025

Хорватия

2:0

Франция

Лига наций

17.11.2024

Италия

1:3

Франция

Лига наций

14.11.2024

Франция

0:0

Израиль

Лига наций

14.10.2024

Бельгия

1:2

Франция

Лига наций

Последние пять игр сборных Испании и Франции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.07.2024Испания

2:1

Франция

Евро-2024

10.10.2021Испания

1:2

Франция

Лига наций

28.03.2017Франция

0:2

Испания

Товарищеский матч

04.09.2014Франция

1:0

Испания

Товарищеский матч

27.03.2013Франция

0:1

Испания

Отбор ЧМ-2014

Расписание матчей

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1/2 финала  

04.06.2025.  22:00. Германия – Португалия

05.06.2025.  22:00. Испания – Франция

Матч за третье место

08.06.2025.  16:00  

Финал

08.06.2025.  21:45

Прогноз на матч

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Обе команды с приключениями добирались до турнира четырех в Германии. В спортивном отношении. Испанцы сыграли две развеселые ничьи с командой Нидерландов (2:2, 3:3) и вырвали путевку в полуфинал в серии пенальти. Французам пришлось понервничать еще сильнее: поражением 0:2 в Сплите они поставили себя на грань вылета из Лиги наций, но все-таки с достоинством вышли из сложившейся ситуации. Голы Олисе и Дембеле позволили «трехцветным» затащить игру в экстра-тайм. В серии пенальти парни Дешама совершили на один промах меньше.

Меньше года назад эти сборные встречались в полуфинале чемпионата Европы. Тогда успех сопутствовал команде Луиса де ла Фуэнте (2:1). У Дидье Дешама есть возможность взять реванш у старшего испанского коллеги. 

У Испании в последнее время что ни матч, то «верховой». Чемпионы континента зачастую забивают сами и великодушно позволяют это делать сопернику. В этом случае пари на обоюдное взятие ворот выглядит весьма перспективным. При сыгравшей ставке на этот маркет Winline умножит номинал пари на 1.99. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Онлайн-кинотеатр Okko покажет турнир четырех в Германии в полном объеме.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
WINLINEГрафическая-
Официальный сайт УЕФАТекстовая и графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

Испания: Ферран Торрес (аппендицит)

Франция: Павар (травма)

Сборная Испании

Состав еще не объявлен.

Сборная Франции

Вратари: Люка Шевалье («Лилль»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»).

Защитники: Луак Баде («Севилья»), Лука Динь («Астон Вилла»), Мало Гюсто («Челси»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»), Пьер Калюлю («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Клеман Ленгле («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»).

Полузащитники: Маттео Гендузи («Лацио»), Ману Коне («Боруссия» Мёнхенгладбах), Адриен Рабьо («Марсель»), Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).

Нападающие: Брэдли Баркола («ПСЖ»), Райан Шерки («Лион»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Коло Муани («Ювентус»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).

Коэффициенты букмекеров

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Winline предлагает близкие коэффициенты на успех обеих команд - 2.54 на Испанию и 2.75 - на Францию. Ничья в конторе котируется за 3.15.

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Вопросы и ответы

Кто выйдет в финал Лиги наций?

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Аналитики находят шансы соперников на итоговый успех практически равными. Квалификация Испании в финал идет в Winline за 1.86, а ее соперника - за 1.95.

Где смотреть бесплатно матч Испания - Франция?

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Официальные онлайн-трансляции в России доступны только на платформе Okko, причем для просмотра требуется действующая платная подписка.

С кем сыграет победитель пары Испания - Франция?

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Первую полуфинальную пару составили  Германия и Португалия.

Где и когда финал Лиги наций?

Четвертый розыгрыш турнира финиширует 8 июня в Мюнхене (Германия).

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных