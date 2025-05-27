Испания - Франция, 5 июня: где смотреть полуфинал Лиги наций УЕФА, прогноз на матч, составы

Обе команды с приключениями добирались до турнира четырех в Германии. В спортивном отношении. Испанцы сыграли две развеселые ничьи с командой Нидерландов (2:2, 3:3) и вырвали путевку в полуфинал в серии пенальти. Французам пришлось понервничать еще сильнее: поражением 0:2 в Сплите они поставили себя на грань вылета из Лиги наций, но все-таки с достоинством вышли из сложившейся ситуации. Голы Олисе и Дембеле позволили «трехцветным» затащить игру в экстра-тайм. В серии пенальти парни Дешама совершили на один промах меньше.

Меньше года назад эти сборные встречались в полуфинале чемпионата Европы. Тогда успех сопутствовал команде Луиса де ла Фуэнте (2:1). У Дидье Дешама есть возможность взять реванш у старшего испанского коллеги.

У Испании в последнее время что ни матч, то «верховой». Чемпионы континента зачастую забивают сами и великодушно позволяют это делать сопернику. В этом случае пари на обоюдное взятие ворот выглядит весьма перспективным. При сыгравшей ставке на этот маркет Winline умножит номинал пари на 1.99.