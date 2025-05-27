Испания - Франция, 5 июня: где смотреть полуфинал Лиги наций УЕФА, прогноз на матч, составы

Партнерский проект
В первую неделю лета определятся финалисты четвертого розыгрыша Лиги наций УЕФА. Во втором полуфинале отношения выяснят сборные Испании и Франции. Рассказываем об интересных вариантах для пари в противостоянии грандов европейского и мирового футбола.
Турнир: Лига наций УЕФА, ½ финала
Стадион: «Штутгарт Арена» (Штутгарт, Германия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Испания
|17
|7
|13
|66-40
|Франция
|13
|7
|17
|40-66
Последние пять игр сборной Испании:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.03.2025
|Испания
3:3, пен. 5:4
Нидерланды
Лига наций
|20.03.2025
|Нидерланды
2:2
Испания
Лига наций
|18.11.2024
|Испания
3:2
Швейцария
Лига наций
|15.11.2024
|Дания
1:2
Испания
Лига наций
|15.10.2024
|Испания
3:0
Сербия
Лига наций
Последние пять игр сборной Франции:
Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
23.03.2025
|Франция
2:0, пен. 5:4
Хорватия
Лига наций
20.03.2025
|Хорватия
2:0
Франция
Лига наций
17.11.2024
|Италия
1:3
Франция
Лига наций
14.11.2024
|Франция
0:0
Израиль
Лига наций
14.10.2024
|Бельгия
1:2
Франция
Лига наций
Последние пять игр сборных Испании и Франции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.07.2024
|Испания
2:1
Франция
Евро-2024
|10.10.2021
|Испания
1:2
Франция
Лига наций
|28.03.2017
|Франция
0:2
Испания
Товарищеский матч
|04.09.2014
|Франция
1:0
Испания
Товарищеский матч
|27.03.2013
|Франция
0:1
Испания
Отбор ЧМ-2014
1/2 финала
04.06.2025. 22:00. Германия – Португалия
05.06.2025. 22:00. Испания – Франция
Матч за третье место
08.06.2025. 16:00
Финал
08.06.2025. 21:45
Обе команды с приключениями добирались до турнира четырех в Германии. В спортивном отношении. Испанцы сыграли две развеселые ничьи с командой Нидерландов (2:2, 3:3) и вырвали путевку в полуфинал в серии пенальти. Французам пришлось понервничать еще сильнее: поражением 0:2 в Сплите они поставили себя на грань вылета из Лиги наций, но все-таки с достоинством вышли из сложившейся ситуации. Голы Олисе и Дембеле позволили «трехцветным» затащить игру в экстра-тайм. В серии пенальти парни Дешама совершили на один промах меньше.
Меньше года назад эти сборные встречались в полуфинале чемпионата Европы. Тогда успех сопутствовал команде Луиса де ла Фуэнте (2:1). У Дидье Дешама есть возможность взять реванш у старшего испанского коллеги.
У Испании в последнее время что ни матч, то «верховой». Чемпионы континента зачастую забивают сами и великодушно позволяют это делать сопернику. В этом случае пари на обоюдное взятие ворот выглядит весьма перспективным. При сыгравшей ставке на этот маркет Winline умножит номинал пари на 1.99.
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|Условия
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|Графическая
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|Текстовая и графическая
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|Текстовая
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Потери
Испания: Ферран Торрес (аппендицит)
Франция: Павар (травма)
Состав еще не объявлен.
Вратари: Люка Шевалье («Лилль»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»).
Защитники: Луак Баде («Севилья»), Лука Динь («Астон Вилла»), Мало Гюсто («Челси»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Милан»), Пьер Калюлю («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Клеман Ленгле («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»).
Полузащитники: Маттео Гендузи («Лацио»), Ману Коне («Боруссия» Мёнхенгладбах), Адриен Рабьо («Марсель»), Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).
Нападающие: Брэдли Баркола («ПСЖ»), Райан Шерки («Лион»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Коло Муани («Ювентус»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).
Winline предлагает близкие коэффициенты на успех обеих команд - 2.54 на Испанию и 2.75 - на Францию. Ничья в конторе котируется за 3.15.
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Аналитики находят шансы соперников на итоговый успех практически равными. Квалификация Испании в финал идет в Winline за 1.86, а ее соперника - за 1.95.
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Первую полуфинальную пару составили Германия и Португалия.
Четвертый розыгрыш турнира финиширует 8 июня в Мюнхене (Германия).
Партнерский проект