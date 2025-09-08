Ведомости
Клиенты PARI считают, что Италия победит и обойдет Израиль в рамках отбора на ЧМ-2026

В прошлый раз итальянцы разгромили соперника
Валентин Васильев

8 сентября в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу сборная Израиля сыграет против команды из Италии. Игра начнется в 21:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают итальянцев фаворитами предстоящего матча. Поставить на победу гостей можно за 1.40, что соответствует примерно 69% вероятности. Триумф сборной Израиля котируется за 8.00 (около 11%). Ничья оценивается в 5.00 (примерно 20%). Последний раз команды встречались друг с другом в октябре 2024 года в рамках Лиги наций. Тогда победу праздновала сборная Италии со счётом 4:1.

Клиенты PARI уверены в успехе фаворита. На победу сборной Италии приходится около 99% всего оборота ставок на три возможных исхода игры.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют не менее трех мячей, можно за 1.70. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.20. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.95

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую игру — 200 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий, включив в него прогноз на победу сборной Италии за 1.42. Общий коэффициент купона — 1.73.

Самым вероятным исходом матча считается победа сборной Италии со счетом 2:0. Она котируется за 7.00. Минимальный выигрыш итальянцев оценивается в 8.00, а победы 3:0 и 2:1 — в 9.00. Остальным исходам соответствуют более высокие коэффициенты.

Сборная Италии идет на третьем месте в группе I отборочного турнира, набрав шесть очков за три матча. Итальянцы выиграли две игры (против Молдовы и Эстонии) и проиграли лидерам группы норвежцам. На прошлый чемпионат мира в Катаре сборная Италии не вышла, проиграв сборной Северной Македонии в раунде плей-офф. 

Сборная Израиля занимает второе место в группе, сыграв четыре матча и набрав девять очков. Команда выиграла три игры (против Молдовы и дважды против Эстонии) и проиграла сборной Норвегии. Сборная Израиля выходила в финальную часть ЧМ всего один раз (в 1970), где заняла четвертое место в группе.

