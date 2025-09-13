Клиенты PARI верят в победу «Интера» над «Ювентусом» в Серии А

13 сентября в третьем туре Серии А фанатов итальянского футбола ждет большой матч — «Ювентус» сойдется с «Интером». Встреча состоится на «Альянц Стэдиум» в Турине и начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников, а также изучили ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

Перед матчем букмекеры оценивают шансы команд как равные. Поставить на победу «Интера» можно с котировкой 2.80, что соответствует примерно 38% вероятности. Успех «Ювентуса» оценивается коэффициентом 2.85 (около 34%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.05 (приблизительно 31%).

Клиенты PARI склоняются к успеху гостей. На победу «Интера» приходится около 53% от общего объема ставок на три возможных варианта исхода матча, около 28% сделано на триумф «Ювентуса», а 19% — на ничью.

Аналитики PARI ждут от команд Игора Тудора и Кристиана Киву «низовой» игры. Вероятность того, что «Интер» и «Ювентус» забьют на двоих как минимум три мяча, оценивается котировкой 2.20. На тотал меньше 2.5 по голам можно поставить с коэффициентом 1.68. Из семи последних очных матчей между туринцами и миланцами только один получился результативным — в остальных команды на двоих забивали не более двух мячей.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.85. Обратный вариант можно взять с котировкой 1.95. Коэффициент на индивидуальный тотал хозяев больше 0.5 составляет 1.40, а на ИТ больше 1.5 — 2.90. Ставка на гол гостей доступна за 1.40. Вероятность того, что «Интер» забьет дважды, оценивается котировкой 2.80. За первые два тура Серии А «Ювентус» отличился трижды. «Интер» был более результативен — шесть мячей за два тура.

Наиболее вероятный вариант на рынке «точный счет» — результативная ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 6.00. На победу «Ювентуса» со счетом 1:0 дают котировку 8.50. Ставка на победу гостей со счетом 2:1 доступна за 11.00.

«Ювентус» начал сезон с побед над «Пармой» (2:0) и «Дженоа» (1:0), благодаря которым сейчас возглавляет турнирную таблицу. «Интер» разгромил «Торино» 5:0, но потом сенсационно уступил «Удинезе» (1:2). На чемпионство «Ювентуса» в этом сезоне аналитики дают коэффициент 8.00. Вероятность того, что трофей заберет «Интер», оценивается котировкой 4.00.