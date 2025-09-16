Клиенты PARI не сомневаются в победе «Ювентуса» над «Боруссией» в первом туре Лиги чемпионов

16 сентября стартует общий этап Лиги чемпионов. Одним из главных событий первого тура станет противостояние «Ювентуса» и дортмундской «Боруссии». Матч состоится на «Альянц Стэдиум» в Турине и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

В день матча букмекеры считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Ювентуса» можно с котировкой 1.95, что соответствует примерно 50% вероятности. Успех «Боруссии» оценивается коэффициентом 4.05 (около 24%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.65 (приблизительно 26%).

Клиенты PARI также больше верят в успех итальянцев. На победу «Ювентуса» приходится 90% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи, около 7% — на успех гостей, и 3% — на ничью.

Аналитики PARI ожидают увидеть достаточно событийный матч. Вероятность того, что в грядущем поединке команды суммарно забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.38. На тотал голов больше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.85. На сразу четыре мяча в игре аналитики дают котировку 3.00. Коэффициент на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.75. Обратный вариант можно взять с котировкой 2.10.

«Ювентус» начал новый сезон с трех побед в Серии А. В последнем туре туринцы и вовсе отправили четыре мяча в ворота «Интера» (4:3). Коэффициент на гол «Ювентуса» составляет 1.18. Предсказать два мяча в исполнении итальянцев в грядущем поединке можно с котировкой 1.88. Поставить на то, что за итальянцев отличится Душан Влахович, можно с котировкой 2.30.

«Боруссия», в свою очередь, в стартовых трех турах Бундеслиги набрала семь баллов, забив восемь мячей. Вероятность того, что гости смогут распечатать ворота итальянского клуба, оценивается котировкой 1.45. Ставка на индивидуальный тотал голов «Боруссии» больше 1.5 доступна за 3.15.

Наиболее вероятным результатом игры считается ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 7.50. Победу «Ювентуса» со счетом 1:0 можно взять за 8.00. Коэффициент на успех гостей со счетом 1:2 составляет 13.00. В августе клубы уже встречались друг с другом в рамках товарищеского матча. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу итальянцев. На аналогичный счет в грядущем матче аналитики дают котировку 8.50.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 287 530 рублей. Один из клиентов PARI поставил на победу «Ювентуса» с коэффициентом 2.02.

В общем (групповом) этапе Лиги чемпионов 2025/26 участвуют 36 команд. Восемь лучших пройдут в плей-офф напрямую без стыковых матчей. Вероятность того, что в топ-8 попадет «Ювентус», оценивается коэффициентом 3.20. Котировка на аналогичный результат от «Боруссии» составляет 5.10.

Главными фаворитами Лиги чемпионов считаются действующий победитель турнира «ПСЖ», а также «Барселона» и «Ливерпуль». Коэффициент на успех каждого из этих клубов — 7.00. Котировки на успех «Ювентуса» составляют 40.00, а поставить на «Боруссию» можно за 60.00.