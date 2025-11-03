Ведомости
PARI: «Ювентус» со Спаллетти одержит первую победу в ЛЧ в матче против «Спортинга»

Туринский топ пока даже в число первых 24 в таблице не входит!
Валентин Васильев

4 ноября пройдут матчи четвертого круга общего этапа Лиги чемпионов. В одном из них сойдутся «Ювентус» и «Спортинг». Игра состоится на «Альянц Стэдиум» в Турине и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Перед матчем букмекеры считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Ювентуса» можно с котировкой 1.90, что соответствует примерно 50% вероятности. Успех «Спортинга» оценивается коэффициентом 3.95 (около 24%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.70 (приблизительно 26%).

Клиенты PARI уверены в победе итальянского клуба. На победу «Ювентуса» приходится примерно 96% от общего объема ставок на исход матча. 

«Ювентус» после серии неудачных матчей сменил тренера — на место Игора Тудора пришел Лучано Спаллетти. Аналитики полагают, что первый матч итальянцев в ЛЧ с новым наставником получится достаточно результативным. Вероятность того, что в грядущем поединке команды суммарно забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.22. На тотал голов больше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.78. На сразу четыре мяча в игре аналитики дают котировку 2.85. Коэффициент на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.68. Обратный вариант можно взять с котировкой 2.12. Индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1.5 идет за коэффициент 1.83. Вероятность того, что «Спортинг» сможет отличиться хотя бы раз, оценивается котировкой 1.43.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на сегодняшний матч — 150 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий, включив в него ставку на тотал меньше 3 по голам в матче «Ювентуса» и «Спортинга» за 1.75. Суммарный коэффициент экспресса — 6.15

У «Ювентуса» только два очка после трех туров ЛЧ. Сейчас туринцы располагаются на 25-й строчке в турнирной таблице. «Спортинг» с шестью баллами идет на 11-м месте. Вероятность того, что итальянцы после смены тренера смогут попасть в топ-8, оценивается котировкой 12.00. Аналогичный результат для «Спортинга» идет с коэффициентом 14.00.

