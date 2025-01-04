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4 января 10:36ГлавнаяНовости

Проигрыши отменяются! PARI вернет клиентам незашедшую ставку из 2024 года

«Камбэчная» от популярного букмекера
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

Во время новогодних праздников букмекерская компания PARI приготовила сюрприз для своих клиентов. Начиная с 4 января у игроков будет возможность вернуть одну из проигранных в 2024 году ставок благодаря акции под названием «Камбэчная». 

Клиенты компании, у которых ставка не сыграла как минимум 10 раз в течение 2024 года, получат возможность вернуть одно пари в виде фрибета в размере одной из незашедших ставок.

«Камбэчная» будет проходить в мобильном приложении PARI.
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