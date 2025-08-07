Клиент PARI поставил 200 000 рублей на Бена Шелтона в финале ATP Торонто с Кареном Хачановым

8 августа Карен Хачанов сыграет с Беном Шелтоном в финале Открытого чемпионата Канады по теннису. Матч пройдет на корте комплекса «Авива Центр» в Торонто, начало встречи запланировано на 02:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитом Бена Шелтона. Ставки на победу американца принимаются по коэффициенту 1.60, что соответствует 60% вероятности. Поставить на успех Карена Хачанова можно за 2.45, вероятность триумфа россиянина составляет около 40%.

Клиенты PARI в основном согласны с оценками букмекеров. 82% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу Бена Шелтона. Один из клиентов поставил 200 000 рублей на успех американца по коэффициенту 1.60 в составе экспресса из двух событий. Вторая ставка пришлась на женский финал турнира в Монреале между Викторией Мбоко и Наоми Осакой — здесь автор купона выбрал победу японской спортсменки за 1.65. Суммарный коэффициент купона составил 2.64, и в случае успеха выплата игроку составит 528 000 рублей.

По оценкам аналитиков, соперники сыграют как минимум 23 гейма. Поставить на тотал больше 22.5 можно с коэффициентом 1.58, а на тотал меньше 22.5 — с коэффициентом 2.23.

Наиболее вероятным исходом встречи считается победа Бена Шелтона в двух сетах. Ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 2.54. Если же американец выиграет со счетом 2:1, сыграет ставка за 3.75. Букмекеры не просто так ждут быстрой победы Шелтона — в марте этого года он уже встречался с Кареном Хачановым, обыграв его со счетом 6:3, 7:5.

Оба соперника прошли непростой путь к финалу, победив более опытных и рейтинговых соперников. Так, Бен Шелтон обыграл Адриана Маннарино (6:2, 6:3), Брэндона Накашиму (6:7(8), 6:2, 7:6(5)), Флавио Коболли (6:4, 4:6, 7:6(1)), Алекса де Минаура (6:3, 6:4) и Тейлора Фрица (6:4, 6:3). В свою очередь, Карен Хачанов победил Хуана-Пабло Фиковича (6:4, 6:2), Эмилио Наву (6:7(6), 6:4, 6:1), Каспера Рууда (6:4, 7:5), Алекса Микельсена (6:4, 7:6(3)) и Александра Зверева (3:6, 6:4, 7:6(4)).