Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



30 сентября 12:39ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил почти 500 000 рублей на ничью в матче «Краснодара» и «Динамо» в Кубке России

Одна из главных афиш современного российского футбола
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

30 сентября в пятом туре Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» примет столичное «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Озон Арена» и начнется в 20:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящее событие.

В день игры букмекеры считают «Краснодар» фаворитом. На итоговую победу хозяев с учетом возможной серии пенальти можно сделать ставку по коэффициенту 1.55, что соответствует примерно 61% вероятности. Ставки на общий успех «Динамо» принимаются за 2.40 (около 39%).

Вероятность победы «Краснодара» в основное время оценивается коэффициентом 2.00 (приблизительно 49%). Котировки на триумф «Динамо» составляют 3.70 (примерно 26%). Ничья в линии PARI идет за 3.80 (около 25%).

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Клиенты PARI склоняются к ничьей. В общем объеме ставок на исход предстоящей встречи в основное время 51% приходится на мирный исход, 47% сделано на успех «Краснодара», а 2% — на победу «Динамо». Самая крупная ставка среди клиентов PARI495 000 рублей на ничью по коэффициенту 3.80.

Эксперты ждут от соперников «верховой» игры. Ставки на тотал больше 2.5 по голам принимаются по коэффициенту 1.75. При меньшей результативности (не более двух забитых мячей) сыграет ставка за 2.12.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ «КРАСНОДАР» — «ДИНАМО» (МОСКВА)

Вероятность обмена голами котируется за 1.65. Противоположный вариант доступен за 2.25.Наиболее прогнозируемый точный счет — 1:1 за 7.50, а самый вероятный автор гола — форвард «быков» Джон Кордоба (2.30).

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице группы B с девятью очками, опережая «Динамо» на два балла. В этом же квартете играют «Крылья Советов» (шесть очков) и «Сочи» (два). В кубковом матче в августе «Краснодар» разгромил «Динамо» со счетом 4:0. «Быки» выиграли у «Динамо» восемь последних личных встреч во всех турнирах, включая победу 4:2 по пенальти в кубковом матче в 2023 году.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Пользователь PARI поставил 2 300 000 рублей на «Реал» в матче с «Кайратом»
Пользователь PARI поставил 2 300 000 рублей на «Реал» в матче с «Кайратом»
Новости
Клиент PARI поставил почти 500 000 рублей на ничью в матче «Краснодара» и «Динамо» в Кубке России
Клиент PARI поставил почти 500 000 рублей на ничью в матче «Краснодара» и «Динамо» в Кубке России
Новости
Пользователи PARI уверены в победе «Челси» над «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов
Пользователи PARI уверены в победе «Челси» над «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов
Новости
Клиент PARI поставил 1 400 000 рублей на победу «Ливерпуля» над «Галатасараем» во втором туре ЛЧ
Клиент PARI поставил 1 400 000 рублей на победу «Ливерпуля» над «Галатасараем» во втором туре ЛЧ
Новости
Победа ЦСКА над «Балтикой» принесла клиенту PARI больше 4 000 000 рублей
Победа ЦСКА над «Балтикой» принесла клиенту PARI больше 4 000 000 рублей
Новости
Клиенты PARI: СКА возьмет реванш у «Торпедо» за поражение в начале сезона КХЛ
Клиенты PARI: СКА возьмет реванш у «Торпедо» за поражение в начале сезона КХЛ
Новости
Дмитрий Губерниев: «Спартак Кострома» победит «Волгу» в Лиге PARI
Дмитрий Губерниев: «Спартак Кострома» победит «Волгу» в Лиге PARI
Новости
PARI: Astralis расправится с ENCE во втором раунде ESL Pro League Season 22 по CS2
PARI: Astralis расправится с ENCE во втором раунде ESL Pro League Season 22 по CS2
Новости
Клиенты PARI ставят на «Арсенал» в матче АПЛ с «Ньюкаслом»
Клиенты PARI ставят на «Арсенал» в матче АПЛ с «Ньюкаслом»
Новости
PARI: «Спартак» победит «Пари НН» в 10-м туре РПЛ
PARI: «Спартак» победит «Пари НН» в 10-м туре РПЛ
Новости

Новое