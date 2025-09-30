Клиент PARI поставил почти 500 000 рублей на ничью в матче «Краснодара» и «Динамо» в Кубке России

30 сентября в пятом туре Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» примет столичное «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Озон Арена» и начнется в 20:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящее событие.

В день игры букмекеры считают «Краснодар» фаворитом. На итоговую победу хозяев с учетом возможной серии пенальти можно сделать ставку по коэффициенту 1.55, что соответствует примерно 61% вероятности. Ставки на общий успех «Динамо» принимаются за 2.40 (около 39%).

Вероятность победы «Краснодара» в основное время оценивается коэффициентом 2.00 (приблизительно 49%). Котировки на триумф «Динамо» составляют 3.70 (примерно 26%). Ничья в линии PARI идет за 3.80 (около 25%).

Клиенты PARI склоняются к ничьей. В общем объеме ставок на исход предстоящей встречи в основное время 51% приходится на мирный исход, 47% сделано на успех «Краснодара», а 2% — на победу «Динамо». Самая крупная ставка среди клиентов PARI — 495 000 рублей на ничью по коэффициенту 3.80.

Эксперты ждут от соперников «верховой» игры. Ставки на тотал больше 2.5 по голам принимаются по коэффициенту 1.75. При меньшей результативности (не более двух забитых мячей) сыграет ставка за 2.12.

Вероятность обмена голами котируется за 1.65. Противоположный вариант доступен за 2.25.Наиболее прогнозируемый точный счет — 1:1 за 7.50, а самый вероятный автор гола — форвард «быков» Джон Кордоба (2.30).

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице группы B с девятью очками, опережая «Динамо» на два балла. В этом же квартете играют «Крылья Советов» (шесть очков) и «Сочи» (два). В кубковом матче в августе «Краснодар» разгромил «Динамо» со счетом 4:0. «Быки» выиграли у «Динамо» восемь последних личных встреч во всех турнирах, включая победу 4:2 по пенальти в кубковом матче в 2023 году.