Краснодар - Динамо Москва, 30 сентября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

«Краснодар» - крайне неудобный соперник для «Динамо». Южане выиграли у москвичей семь матчей подряд с учетом одного товарищеского. За три последних столкновения «быки» вообще не пропустили от бело-голубых ни одного мяча, тогда как сами забили целых восемь. Особенно болезненным для столичного клуба оказалось последнее кубковое поражение - 0:4 на родной арене. Естественно, ни Валерий Карпин, ни его футболисты это унижение не забыли и выйдут на газон «Ozon Арены» с мыслями о реванше.

Момент для обрыва жуткой для динамовцев серии выглядит подходящим. «Краснодар» после мощного старта сбавил обороты: за домашним поражением от «Зенита» последовала нулевая ничья в Ростове-на-Дону. Так все преимущество над конкурентами в таблице РПЛ и растаяло.

А у «Динамо» нынче что ни матч, то голевое представление. Только посмотрите на эти счета - 4:0, 3:1, 3:2. Ждем продолжения «банкета» на Кубани.