Краснодар - Динамо Москва, 30 сентября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Среди последних матчей сентября в Кубке России сразу бросается в глаза краснодарская афиша: действующий чемпион страны принимает московское «Динамо». Последняя встреча этих команд завершилась унизительно для бело-голубых - ждем реванша?
Турнир: Кубок России по футболу, группа B, 5-й тур
Стадион: «Ozon Арена» (Краснодар, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|15
|8
|9
|48-29
|«Динамо» (Москва)
|9
|8
|15
|29-48
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.09.2025
|«Ростов»
0:0
«Краснодар»
РПЛ
|21.09.2025
|«Краснодар»
0:2
«Зенит»
РПЛ
|17.09.2025
|«Крылья Советов»
1:2
«Краснодар»
Кубок России
|13.09.2025
|«Краснодар»
2:1
«Акрон»
РПЛ
|31.08.2025
|ЦСКА
1:1
«Краснодар»
РПЛ
Последние пять матчей «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.09.2025
|«Крылья Советов»
2:3
«Динамо» Москва
РПЛ
|21.09.2025
|«Оренбург»
1:3
«Динамо» Москва
РПЛ
|17.09.2025
|«Сочи»
0:4
«Динамо» Москва
Кубок России
|13.09.2025
|«Динамо» Москва
2:2
«Спартак»
РПЛ
|31.08.2025
|«Динамо» Махачкала
1:0
«Динамо» Москва
РПЛ
Последние пять матчей «Краснодара» и «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.08.2025
|«Динамо» Москва
0:4
«Краснодар»
Кубок России
|02.08.2025
|«Краснодар»
1:0
«Динамо» Москва
РПЛ
|24.05.2025
|«Краснодар»
3:0
«Динамо» Москва
РПЛ
|21.02.2024
|«Динамо» Москва
1:2
«Краснодар»
Товарищеский матч
|25.08.2024
|«Динамо» Москва
0:1
«Краснодар»
РПЛ
После четырех туров команды занимают два первых места в таблице.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Краснодар
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|2. Динамо
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|3. Крылья Советов
|4
|1
|2
|1
|4-4
|6
|4. Сочи
|4
|0
|1
|3
|5-12
|2
«Краснодар» - крайне неудобный соперник для «Динамо». Южане выиграли у москвичей семь матчей подряд с учетом одного товарищеского. За три последних столкновения «быки» вообще не пропустили от бело-голубых ни одного мяча, тогда как сами забили целых восемь. Особенно болезненным для столичного клуба оказалось последнее кубковое поражение - 0:4 на родной арене. Естественно, ни Валерий Карпин, ни его футболисты это унижение не забыли и выйдут на газон «Ozon Арены» с мыслями о реванше.
Момент для обрыва жуткой для динамовцев серии выглядит подходящим. «Краснодар» после мощного старта сбавил обороты: за домашним поражением от «Зенита» последовала нулевая ничья в Ростове-на-Дону. Так все преимущество над конкурентами в таблице РПЛ и растаяло.
А у «Динамо» нынче что ни матч, то голевое представление. Только посмотрите на эти счета - 4:0, 3:1, 3:2. Ждем продолжения «банкета» на Кубани.
Прямой эфир из Краснодара запланирован на телеканале «Матч ТВ». Беттинговый партнер лиги также покажет игру на своих ресурсах бесплатно.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка, 249 рублей в месяц
|FONBET
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Краснодар»: Кривцов (дисквалификация), Жубал, Кобнан, Черников, Кокшаров, Фуртадо (все - травмы)
«Динамо»: Окишор (дисквалификация), Чавес, Гомес, Майсторович, Макаров (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Динамо»:
|Позиция
|«Краснодар»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|16. Корякин
|31. Лещук
|Вратарь
|Защитник
|98. Петров
|4. Касерес
|Защитник
|Защитник
|17. Пальцев
|6. Фернандес
|Защитник
|Защитник
|3. Тормена
|55. Осипенко
|Защитник
|Защитник
|15. Оласа
|19. Зайнутдинов
|Защитник
|Защитник
|6. Ленини
|74. Фомин
|Полузащитник
|Полузащитник
|66. Аугусто
|52. Смелов
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Сперцян
|10. Бителло
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Батчи
|13. Нгамале
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Са
|91. Гладышев
|Нападающий
|Нападающий
|67. Мукаилов
|70. Тюкавин
|Нападающий
|Главный тренер
|Мурад Мусаев
|Валерий Карпин
|Главный тренер
Коэффициент на победу динамовцев в «БЕТСИТИ» почти в два раза превышает котировку на чемпиона - 3.70 против 1.95. За 3.70 в линии букмекера идет и ничейный исход.
Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи ничью со счетом 1:1. Поставить на такой вариант в «БЕТСИТИ» можно по котировке 6.70.
В случае ничьей в основное время сразу будет назначена серия 11-метровых. На отдельном маркете «БЕТСИТИ» можно сделать ставку на итоговую победу по пенальти. Причем коэффициент на оба клуба одинаковый - 7.00.
Разумеется, «Матч ТВ» не оставит своих зрителей без такого футбола.
Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Краснодар» и на официальном сайте клуба. Минимальная стоимость составляет 700 рублей.
«Краснодар» считается третьим фаворитом турнира. Аналитики оценили вероятность его кубкового триумфа коэффициентом 6.00. Итоговая победа «Спартака» котируется за 5.50, а «Зенита» - за 3.00.