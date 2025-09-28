Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



28 сентября 10:09ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Краснодар - Динамо Москва, 30 сентября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Южане на спаде, москвичи - на подъеме
Валентин Васильев

Среди последних матчей сентября в Кубке России сразу бросается в глаза краснодарская афиша: действующий чемпион страны принимает московское «Динамо». Последняя встреча этих команд завершилась унизительно для бело-голубых - ждем реванша?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар»

30.09.2025, Вт

20:30 МСК

«Динамо» (Москва)

П1 - 1.95

Х - 3.70

П2 - 3.70

Турнир: Кубок России по футболу, группа B, 5-й тур

Стадион: «Ozon Арена» (Краснодар, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар»158948-29
«Динамо» (Москва)981529-48

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.09.2025«Ростов»

0:0

«Краснодар»

РПЛ

21.09.2025«Краснодар»

0:2

«Зенит»

РПЛ

17.09.2025«Крылья Советов»

1:2

«Краснодар»

Кубок России

13.09.2025«Краснодар»

2:1

«Акрон»

РПЛ

31.08.2025ЦСКА

1:1

«Краснодар»

РПЛ

Последние пять матчей «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.09.2025«Крылья Советов»

2:3

«Динамо» Москва

РПЛ

21.09.2025«Оренбург»

1:3

«Динамо» Москва

РПЛ

17.09.2025«Сочи»

0:4

«Динамо» Москва

Кубок России

13.09.2025«Динамо» Москва

2:2

«Спартак» 

РПЛ

31.08.2025«Динамо» Махачкала

1:0

«Динамо» Москва

РПЛ

Последние пять матчей «Краснодара» и «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.08.2025«Динамо» Москва

0:4

«Краснодар»

Кубок России

02.08.2025«Краснодар»

1:0

«Динамо» Москва

РПЛ

24.05.2025«Краснодар»

3:0

«Динамо» Москва

РПЛ

21.02.2024«Динамо» Москва

1:2

«Краснодар»

Товарищеский матч

25.08.2024«Динамо» Москва

0:1

«Краснодар»

РПЛ

Место в таблице

Свернуть

После четырех туров команды занимают два первых места в таблице.

КомандыИВНПМО
1. Краснодар430111-59
2. Динамо42117-67
3. Крылья Советов41214-46
4. Сочи40135-122

Прогноз на матч

Свернуть

«Краснодар» - крайне неудобный соперник для «Динамо». Южане выиграли у москвичей семь матчей подряд с учетом одного товарищеского. За три последних столкновения «быки» вообще не пропустили от бело-голубых ни одного мяча, тогда как сами забили целых восемь. Особенно болезненным для столичного клуба оказалось последнее кубковое поражение - 0:4 на родной арене. Естественно, ни Валерий Карпин, ни его футболисты это унижение не забыли и выйдут на газон «Ozon Арены» с мыслями о реванше. 

Момент для обрыва жуткой для динамовцев серии выглядит подходящим. «Краснодар» после мощного старта сбавил обороты: за домашним поражением от «Зенита» последовала нулевая ничья в Ростове-на-Дону. Так все преимущество над конкурентами в таблице РПЛ и растаяло. 

А у «Динамо» нынче что ни матч, то голевое представление. Только посмотрите на эти счета - 4:0, 3:1, 3:2. Ждем продолжения «банкета» на Кубани. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

Прямой эфир из Краснодара запланирован на телеканале «Матч ТВ». Беттинговый партнер лиги также покажет игру на своих ресурсах бесплатно.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка, 249 рублей в месяц
FONBETВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Краснодар»:  Кривцов (дисквалификация), Жубал, Кобнан, Черников, Кокшаров, Фуртадо (все - травмы)

«Динамо»: Окишор (дисквалификация), Чавес, Гомес, Майсторович, Макаров (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Динамо»:

Позиция«Краснодар»«Динамо»Позиция
Вратарь16. Корякин31. ЛещукВратарь
Защитник98. Петров4. КасересЗащитник
Защитник17. Пальцев6. ФернандесЗащитник
Защитник3. Тормена55. ОсипенкоЗащитник
Защитник15. Оласа19. ЗайнутдиновЗащитник
Защитник6. Ленини74. ФоминПолузащитник
Полузащитник66. Аугусто52. СмеловПолузащитник 
Полузащитник10. Сперцян10. БителлоПолузащитник
Полузащитник11. Батчи13. НгамалеПолузащитник
Нападающий7. Са91. ГладышевНападающий
Нападающий67. Мукаилов70. ТюкавинНападающий
Главный тренерМурад МусаевВалерий КарпинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Коэффициент на победу динамовцев в «БЕТСИТИ» почти в два раза превышает котировку на чемпиона - 3.70 против 1.95. За 3.70 в линии букмекера идет и ничейный исход.

💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «Бетсити»

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Краснодар» - «Динамо»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи ничью со счетом 1:1. Поставить на такой вариант в «БЕТСИТИ» можно по котировке 6.70. 

Будет ли серия пенальти?

В случае ничьей в основное время сразу будет назначена серия 11-метровых. На отдельном маркете «БЕТСИТИ» можно сделать ставку на итоговую победу по пенальти. Причем коэффициент на оба клуба одинаковый - 7.00.

Где бесплатно смотреть матч «Краснодар» - «Динамо»?

Разумеется, «Матч ТВ» не оставит своих зрителей без такого футбола.

Где купить билеты на матч «Краснодар» - «Динамо»

Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Краснодар» и на официальном сайте клуба. Минимальная стоимость составляет 700 рублей.

«Краснодар» выиграет Кубок?

«Краснодар» считается третьим фаворитом турнира. Аналитики оценили вероятность его кубкового триумфа коэффициентом 6.00. Итоговая победа «Спартака» котируется за 5.50, а «Зенита» - за 3.00.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer94 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer125 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer459 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer94 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer94 дней 10 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer80 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer94 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer459 дней 10 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer94 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer94 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer94 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё