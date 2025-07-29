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29 июля 12:39ГлавнаяНовости

«Краснодар» победит «Крылья Советов» в первом туре Кубка России, считают клиенты PARI

Фаворит очевиден?
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

29 июля состоится матч в рамках первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Краснодаром» и самарскими «Крыльями Советов». Начало встречи — в 20:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча южан. Коэффициент на победу «быков» в основное время — 1.43, что составляет 66% вероятности. Триумф самарцев котируется за 6.70 или 14%. Поставить на ничью в основное время можно за 4.90 — 19%. Итоговая победа «Краснодара» с учетом послематчевой серии пенальти котируется за 1.25 (74%). Коэффициент на победу «Крыльев Советов» — 3.65 (26%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Краснодара. На победу «быков» в основное время матча приходится около 99% от общего оборота ставок на исход матча. На рынке исхода игры с учетом серии пенальти соотношение 99% на 1% в пользу краснодарцев.

В последний раз «Краснодар» и «Крылья Советов» играли друг с другом в марте этого года, и выявить сильнейшего не удалось — 1:1. Аналитики PARI считают, что будущее противостояние этих клубов получится более результативным. Сделать ставку на то, что соперники забьют не менее трех мячей, можно за 1.65. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.25.

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При этом аналитики PARI считают, что обе команды отметятся голом. Поставить на результативный матч с голами с каждой стороны можно за 1.80. «Сухая» встреча для одной из команд или обоих клубов в основное время котируется за 2.00. При этом поставить на точный счет 0:0 можно за 12.00.

Событие, при котором соперники забьют голы в обоих таймах котируется за 1.55. При этом если «Краснодар» выиграет оба тайма, сыграет ставка за 3.50. А коэффициент на то, что «Крылья Советов» будут проигрывать по ходу матча, но одержат итоговую победу — 12.50.

В PARI считают, что если в этом матче и будут голы в основное время, то счет откроют «быки». Если дебютный гол будет на счету черно-зеленых, сыграет ставка за 1.35. Первый гол встречи в исполнении самарцев котируется за 3.30.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 150 000 рублей. Один из клиентов собрал экспресс из четырех событий и включил в него пари на победу «Краснодара» в основное время по котировке 1.43. Общий коэффициент экспресса — 14.35.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ «КРАСНОДАР» — «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

«Краснодар» начал новый сезон в РПЛ с победы над «Пари НН» (3:0) и поражения от «Локомотива» (1:2). «Крылья Советов», в свою очередь, сыграли вничью с «Акроном» (1:1) и победили «Пари НН» (2:0).

Поставить перед стартом турнира на победу «Краснодара» в Кубке России можно за 6.00. «Быки» — вторые в списке фаворитов после петербургского «Зенита» (3.20). Победа «Крыльев» в Кубке котируется за 30.00.

Стоит отметить, что «Краснодар» считается фаворитом группы B, где также выступают «Динамо» и «Сочи». Вероятность того, что «быки» выйдут в плей-офф с первого места, оценивается коэффициентом 1.87. На то, что «Крылья Советов» возглавят квартет по итогам группового этапа, предлагается котировка 11.00.

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