Краснодар - Локомотив: дата и время, прямая трансляция матча 2-го тура РПЛ

На субботу, 26 июля, во втором туре чемпионата России по футболу запланировано четыре матча. В центральном из них сойдутся «Краснодар» и «Локомотив».

Встреча пройдет на «Ozon Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени. В качестве главного арбитра игру обслужит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

В этом году команды еще не встречались. Последняя встреча соперников, в декабре 2024 года, не выявила победителя (0:0).

Новый чемпионат клубы начали одинаковыми по счету (3:0) победами: южане разгромили в гостях «Пари НН», а москвичи - «Сочи» дома.

Естественно, что сегодня аналитики отдают предпочтение хозяину поля и чемпиону России в одном лице. Коэффициент на победу фаворита в Winline составляет 1.82. Ничья котируется за 3/70. Сыгравшая ставка на гостей сулит пятикратный выигрыш.

В прямом эфире противостояние на Кубани покажет федеральный канал «Матч ТВ». Кроме того, бесплатно посмотреть игру можно онлайн на платформах Winline.