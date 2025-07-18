Краснодар - Локомотив: дата и время, прямая трансляция матча 2-го тура РПЛ

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На субботу, 26 июля, во втором туре чемпионата России по футболу запланировано четыре матча. В центральном из них сойдутся «Краснодар» и «Локомотив».
Встреча пройдет на «Ozon Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени. В качестве главного арбитра игру обслужит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
Прогноз на матч «Краснодар» - «Локомотив»
В этом году команды еще не встречались. Последняя встреча соперников, в декабре 2024 года, не выявила победителя (0:0).
Новый чемпионат клубы начали одинаковыми по счету (3:0) победами: южане разгромили в гостях «Пари НН», а москвичи - «Сочи» дома.
Естественно, что сегодня аналитики отдают предпочтение хозяину поля и чемпиону России в одном лице. Коэффициент на победу фаворита в Winline составляет 1.82. Ничья котируется за 3/70. Сыгравшая ставка на гостей сулит пятикратный выигрыш.
В прямом эфире противостояние на Кубани покажет федеральный канал «Матч ТВ». Кроме того, бесплатно посмотреть игру можно онлайн на платформах Winline.