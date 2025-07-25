Клиент PARI поставил более 200 000 рублей на матч «Краснодара» и «Локомотива» в РПЛ

В субботу, 26 июля, в рамках второго тура Российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Краснодар» и «Локомотив». Встреча пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников перед игрой и рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее топ-событие.

По оценкам букмекеров, фаворитом встречи считается краснодарская команда. Сделать ставку на победу хозяев в матче можно по коэффициенту 1.97, что соответствует приблизительно 50% вероятности. Шансы на победу «Локо» оцениваются котировкой 3.80 (около 25%). Такой же прогноз – коэффициент 3.80 и все те же 25% вероятности — дается в линии и на ничью в матче.

Клиенты PARI и вовсе считают «Краснодар» безоговорочным фаворитом встречи. В общем обороте ставок на исход предстоящего матча почти 82% приходится на победу хозяев. На то, что три очка наберет «Локомотив», сделано 10%. Доля ничьей составляет 8%.

Обе команды начали текущий чемпионат с разгромных побед. По оценке аналитиков PARI, большого количества забитых мячей можно ожидать и в предстоящей игре. Так, если команды смогут пробить тотал больше 2.5 голов, сыграет ставка за 1.67. Поставить же на то, что счет на табло изменится не больше двух раз, можно по коэффициенту 2.25. Вероятность обмена голами оценивается котировкой 1.60, тогда как противоположный вариант доступен за 2.35. Поставить на индивидуальный тотал больше 1.5 голов от «Краснодара» можно по коэффициенту 1.85.

В линии на точный счет матча самым вероятным вариантом считается ничья 1:1, доступная по коэффициенту 8.00. Победы «Краснодара» со счетом 2:1 или 1:0 оцениваются котировками 8.50 и 9.50 соответственно. На нулевую ничью, равно как и на счет 2:0 в пользу хозяев, установлен коэффициент 11.00. При этом поставить на то, что первыми счет в матче откроют футболисты «Краснодара», можно по коэффициенту 1.63.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI составляет 215 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из 11 событий с общим коэффициентом 9.55, куда включил и пари на то, что «Краснодар» не проиграет. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.28. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит более 1 800 000 рублей.

Обе команды удачно начали новый сезон РПЛ, синхронно одержав разгромные победы над своими соперниками. «Краснодар» на выезде победил «Пари НН» со счетом 3:0. «Локомотив» также отправил три безответных мяча в ворота «Сочи». Что касается очных противостояний, то всего за свою историю «Краснодар» и «Локо» встречались между собой 33 раза. Баланс в этих матчах на стороне «железнодорожников»: 15 побед, семь ничьих и 11 поражений при разнице мячей 43:42. Если же брать прошлый сезон РПЛ, то преимущество на стороне «Краснодара» — победа со счетом 3:0 и нулевая ничья.

В линии PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд в новом сезоне РПЛ. Главным фаворитом чемпионата считается санкт-петербургский «Зенит» (1.95), тогда как следом идет как раз «Краснодар» — поставить на то, что команда Мурада Мусаева сможет защитить чемпионский титул, можно по коэффициенту 5.50. Шансы «Локомотива» на чемпионство невелики и оцениваются котировкой 30.00. В то же время можно спрогнозировать попадание «железнодорожников» в тройку сильнейших по итогам чемпионата. На это установлен коэффициент 5.00. Аналогичная ставка на «Краснодар» оценена котировкой 1.72.