Клиенты PARI ставят на победу «Краснодара» над «Спартаком» в 14-м туре РПЛ

2 ноября в матче 14-го тура Российской Премьер-лиги «Краснодар» примет «Спартак». Матч состоится на стадионе «Ozon Арена» и стартует в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и рассказала о ставках клиентов на воскресное топ-событие.

До начала игры букмекеры не считают явным фаворитом ни одну из команд, но отдают больше предпочтений южанам. Сделать ставку на победу «Краснодара» можно по коэффициенту 2.05, что соответствует примерно 48% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 3.45 (приблизительно 27%). Котировки на триумф «Спартака» составляют 3.65 (около 25%).

Клиенты PARI верят в успех «быков». На победу «Краснодара» приходится 68% от общего оборота ставок на исход встречи. Еще 24% от всего оборота пари сделано на успех «Спартака», а 8% — на ничью.

Аналитики PARI ждут в Краснодаре результативный футбол. Если команды Мурада Мусаева и Деяна Станковича пробьют тотал больше 2.5, сыграет ставка за 1.85. Противоположный вариант (не более двух мячей за игру) доступен за 1.95. За 13 туров ставки на ТБ 2.5 в матчах с участием южан и москвичей заходили пять и семь раз соответственно.

Вероятность того, что соперники поразят ворота друг друга, оценивается коэффициентом 1.70. Если обмена голами не произойдет, сыграет котировка 2.10. С начала чемпионата ставка «обе забьют» сыграла в четырех матчах с участием «Краснодара» и восьми — с участием «Спартака».

В линии на точный счет самый вероятный вариант — ничья 1:1 за 7.50. Пари на победу «Краснодара» с форой (0) будет рассчитано за 1.50. Аналогичная ставка на «Спартак» доступна за 2.60. Вероятность сухой победы любой из команд котируется за 2.50. Из игроков с наибольшей долей вероятности могут забить Джон Кордоба (2.65), Эдуард Сперцян (2.80) и Манфред Угальде (3.10).

На старте 14-го тура РПЛ «Краснодар» занимает второе место в таблице с 29 очками. «Спартак» же идет шестым, в активе москвичей 22 балла. В прошлом сезоне москвичи и южане в очных матчах обменялись гостевыми победами с одинаковым счетом 3:0.

В линии PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд в РПЛ в сезоне-2025/26. Главным фаворитом чемпионской гонки считается «Зенит». Вероятность золотого триумфа петербургского клуба оценивается коэффициентом 2.40. «Краснодар» — второй по силам претендент на чемпионство (5.00), а «Спартак» — пятый (13.00).