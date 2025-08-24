Клиенты PARI уверены в победе «Краснодара» над «Крыльями Советов» в РПЛ

24 августа в матче шестого тура РПЛ «Крылья Советов» примут на своем поле «Краснодар». Игра начнется в 15:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом предстоящего матча. Поставить на победу гостей можно за 1,77, что соответствует примерно 54% вероятности. Триумф «Крыльев» котируется за 4,60 (около 20%). Ничья оценивается в 3,70 (примерно 26%). В последний раз команды встречались между собой в конце июля этого года в рамках Кубка России. Тогда сильнее были «Крылья Советов», игра завершилась со счётом 2:1.

Клиенты PARI уверены в успехе фаворита. На победу «Краснодара» приходится около 96% от всего оборота ставок на три возможных исхода игры.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют больше двух мячей, можно за 1,88. Противоположный вариант (тотал меньше 2,5) котируется за 1,92. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1,83.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 595 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из 11 событий с общим коэффициентом 5,25 и включил в него пари на то, что «Краснодар» не проиграет. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1,20. В случае успеха чистый выигрыш беттора составит 2 528 750 рублей. Другой клиент поставил 150 000 рублей на тотал меньше 3 в матче за 1,68.

Самым вероятным исходом матча считаются сразу два результата: минимальная победа «Краснодара» и результативная ничья 1:1. Оба они котируются за 7,50. Победа команды Мурада Мусаева со счётом 2:0 или 2:1, а также нулевая ничья оцениваются в 8,50. Остальным исходам соответствуют трехзначные коэффициенты.

«Краснодар» уверенно начал защиту своего титула. Команда с юга России идет на втором месте в таблице и в первых пяти матчах чемпионата выиграла четыре раза, проиграв только нынешнему лидеру РПЛ — «Локомотиву». «Краснодар» остается одним из главных претендентов на победу в РПЛ. Поставить на чемпионство «быков» можно за 3,60 (ниже коэффициент только на «Зенит» — 3,00).

«Крылья Советов» стартовали удачно: команда идет на шестом месте в таблице. В пяти матчах клуб из Самары одержал две победы, дважды сыграл вничью и один раз уступил. Если «Крылья» продолжат успешно выступать до конца сезона и в итоге займут место в топ-4, сыграет ставка за 12,00.