Крылья Советов - Краснодар, 24 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обе команды не избежали поражений в новом сезоне. Мало того, действующий чемпион успел уступить трижды - по разу в Суперкубке, РПЛ и Кубке. Но это не мешает южанам занимать второе место в таблице, которое в любой момент может смениться первым. От лидера, «Локомотива», «быков» отделяет всего одно очко.

«Крылья», наоборот, очень резко начали сезон. Именно они и обыграли краснодарцев в кубковом турнире. Но постепенно запал у команды поиссяк. После крупной победы в Ростове-на-Дону (4:1) волжане три матча не побеждают, а в прошлом туре в Грозном лишились нуля в графе поражений.

Обнадеживающий для хозяев тренд - они забивали во всех матчах сезона. В то же время не пропустили только раз. Подбор исполнителей в атакующих линиях команд и игровая философия обоих тренеров позволяют понадеяться на бодрый и достаточно результативный футбол в Самаре. Наш прогноз: обе забьют.