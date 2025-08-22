Крылья Советов - Краснодар, 24 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Один из самых любопытных матчей шестого тура РПЛ назначен на воскресенье, 24 августа. В Самаре «Крылья Советов» сыграют с действующим чемпионом - «Краснодаром». Анализируем котировки легальных букмекеров на игру и предматчевые расклады.
Турнир: чемпионат России по футболу, 6-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Крылья Советов»
|9
|11
|10
|33-37
|«Краснодар»
|10
|11
|9
|37-33
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.08.2025
|«Ахмат»
3:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|13.08.2025
|«Сочи»
1:1, пен. 5:3
«Крылья Советов»
Кубок России
|09.08.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Балтика»
РПЛ
|02.08.2025
|«Ростов»
1:4
«Крылья Советов»
РПЛ
|29.07.2025
|«Краснодар»
1:2
«Крылья Советов»
Кубок России
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.08.2025
|«Краснодар»
5:1
«Сочи»
РПЛ
|13.08.2025
|«Динамо» Москва
0:4
«Краснодар»
Кубок России
|10.08.2025
|«Оренбург»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|02.08.2025
|«Краснодар»
1:0
«Динамо» Москва
РПЛ
|29.07.2025
|«Краснодар»
1:2
«Крылья Советов»
Кубок России
После пятого тура «Краснодар» сохранил второе место в таблице, тогда как «Крылья» спустились с четвертого на шестое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|5
|4
|1
|0
|13-6
|13
|2. Краснодар
|5
|4
|0
|1
|11-3
|12
|3. ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|11-4
|11
|4. Рубин
|5
|3
|1
|1
|8-8
|10
|5. Балтика
|5
|2
|3
|0
|9-5
|9
|6. Крылья Советов
|5
|2
|2
|1
|9-6
|8
|7. Ахмат
|5
|2
|0
|3
|5-6
|6
|8. Акрон
|5
|1
|3
|1
|8-5
|6
|9. Зенит
|5
|1
|3
|1
|7-7
|6
|10. Оренбург
|5
|1
|2
|2
|5-6
|5
|11. Динамо Махачкала
|5
|1
|2
|2
|3-5
|5
|12. Динамо Москва
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|13. Спартак
|5
|1
|2
|2
|6-10
|5
|14. Ростов
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|15. Пари НН
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3
|16. Сочи
|5
|0
|1
|4
|3-15
|1
Обе команды не избежали поражений в новом сезоне. Мало того, действующий чемпион успел уступить трижды - по разу в Суперкубке, РПЛ и Кубке. Но это не мешает южанам занимать второе место в таблице, которое в любой момент может смениться первым. От лидера, «Локомотива», «быков» отделяет всего одно очко.
«Крылья», наоборот, очень резко начали сезон. Именно они и обыграли краснодарцев в кубковом турнире. Но постепенно запал у команды поиссяк. После крупной победы в Ростове-на-Дону (4:1) волжане три матча не побеждают, а в прошлом туре в Грозном лишились нуля в графе поражений.
Обнадеживающий для хозяев тренд - они забивали во всех матчах сезона. В то же время не пропустили только раз. Подбор исполнителей в атакующих линиях команд и игровая философия обоих тренеров позволяют понадеяться на бодрый и достаточно результативный футбол в Самаре. Наш прогноз: обе забьют.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
Бесплатная онлайн-видеотрансляция встречи будет доступна на официальном сайте БК Winline. Текстовую трансляцию матча проведут ведущие спортивные СМИ России:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Крылья Советов»: нет
«Краснодар»: Стежко, Кобнан, Оласа (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Краснодар»:
|Позиция
|«Крылья Советов»
|«Краснодар»
|Вратарь
|30. Песьяков
|1. Агкацев
|Защитник
|70. Лепский
|98. Петров
|Защитник
|92. Божин
|4. Коста
|Защитник
|5. Ороз
|3. Тормена
|Защитник
|25. Печенин
|20. Гонсалес
|Полузащитник
|8. Витюгов
|6. Ленини
|Полузащитник
|22. Костанца
|53. Черников
|Полузащитник
|29. Сутормин
|10. Сперцян
|Полузащитник
|9. Хубулов
|11. Батчи
|Полузащитник
|11. Рахманович
|7. Са
|Нападающий
|7. Раков
|9. Кордоба
|Главный тренер
|Магомед Адиев
|Мурад Мусаев
Аналитики Winline предсказуемо считают «Краснодар» фаворитом матча. Поставить на победу чемпиона в прематче можно за 1.76. Ничья в конторе котируется за 3.60, а успех хозяев поля - за 4.40.
⚽ Получить фрибет 3 000 ₽ без депозита от Winline
Аналитики считают плюс-минус одинаково вероятными как результативную ничью 1:1, так и минимальную победу гостей - 1:0. В линии точного счета первому варианту присвоен коэффициент 6.00, второму - 6.40.
Бесплатно игру в Самаре покажет официальный сайт БК Winline.
Приобрести билеты на матч можно в кассах «Солидарность Арены» или на официальном сайте «Крыльев Советов». Минимальная стоимость - 400 рублей.