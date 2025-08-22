Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



21 августа 6:53ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Крылья Советов - Краснодар, 24 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В этом сезоне самарцы уже побеждали южан
Валентин Васильев

Один из самых любопытных матчей шестого тура РПЛ назначен на воскресенье, 24 августа. В Самаре «Крылья Советов» сыграют с действующим чемпионом - «Краснодаром». Анализируем котировки легальных букмекеров на игру и предматчевые расклады. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Крылья Советов» (Самара)

24.08.2025, Вс

15:00 МСК

«Краснодар»

П1 - 4.40

Х - 3.60

П2 - 1.76

Турнир: чемпионат России по футболу, 6-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Крылья Советов»9111033-37
«Краснодар»1011937-33

Последние пять матчей «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.08.2025«Ахмат»

3:1

«Крылья Советов»

РПЛ

13.08.2025«Сочи»

1:1, пен. 5:3

«Крылья Советов»

Кубок России

09.08.2025«Крылья Советов»

1:1

«Балтика»

РПЛ

02.08.2025«Ростов»

1:4

«Крылья Советов»

РПЛ

29.07.2025«Краснодар»

1:2

«Крылья Советов»

Кубок России

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.08.2025«Краснодар»

5:1

«Сочи»

РПЛ

13.08.2025«Динамо» Москва

0:4

«Краснодар»

Кубок России

10.08.2025«Оренбург»

0:1

«Краснодар»

РПЛ

02.08.2025«Краснодар»

1:0

«Динамо» Москва

РПЛ

29.07.2025«Краснодар»

1:2

«Крылья Советов»

Кубок России

Место в турнирной таблице

Свернуть

После пятого тура «Краснодар» сохранил второе место в таблице, тогда как «Крылья» спустились с четвертого на шестое.

КлубИВНПМячиОчки
1. Локомотив541013-613
2. Краснодар540111-312
3. ЦСКА532011-411
4. Рубин53118-810
5. Балтика52309-59
6. Крылья Советов52219-68
7. Ахмат52035-66
8. Акрон51318-56
9. Зенит51317-76
10. Оренбург51225-65
11. Динамо Махачкала51223-55
12. Динамо Москва51224-65
13. Спартак51226-105
14. Ростов51043-83
15. Пари НН51044-93
16. Сочи50143-151

Прогноз на матч

Свернуть

Обе команды не избежали поражений в новом сезоне. Мало того, действующий чемпион успел уступить трижды - по разу в Суперкубке, РПЛ и Кубке. Но это не мешает южанам занимать второе место в таблице, которое в любой момент может смениться первым. От лидера, «Локомотива», «быков» отделяет всего одно очко. 

«Крылья», наоборот, очень резко начали сезон. Именно они и обыграли краснодарцев в кубковом турнире. Но постепенно запал у команды поиссяк. После крупной победы в Ростове-на-Дону (4:1) волжане три матча не побеждают, а в прошлом туре в Грозном лишились нуля в графе поражений. 

Обнадеживающий для хозяев тренд - они забивали во всех матчах сезона. В то же время не пропустили только раз. Подбор исполнителей в атакующих линиях команд и игровая философия обоих тренеров позволяют понадеяться на бодрый и достаточно результативный футбол в Самаре. Наш прогноз: обе забьют. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

Бесплатная онлайн-видеотрансляция встречи будет доступна на официальном сайте БК Winline.  Текстовую трансляцию матча проведут ведущие спортивные СМИ России:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Крылья Советов»: нет

«Краснодар»:  Стежко, Кобнан, Оласа (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Краснодар»:

Позиция«Крылья Советов»«Краснодар»
Вратарь30. Песьяков1. Агкацев
Защитник70. Лепский98. Петров
Защитник92. Божин4. Коста
Защитник5. Ороз3. Тормена
Защитник25. Печенин20. Гонсалес
Полузащитник8. Витюгов6. Ленини
Полузащитник 22. Костанца53. Черников
Полузащитник29. Сутормин10. Сперцян
Полузащитник9. Хубулов11. Батчи
Полузащитник11. Рахманович7. Са
Нападающий7. Раков9. Кордоба
Главный тренерМагомед АдиевМурад Мусаев

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики  Winline предсказуемо считают «Краснодар» фаворитом матча. Поставить на победу чемпиона в прематче можно за 1.76. Ничья в конторе котируется за 3.60, а успех хозяев поля - за 4.40.

⚽ Получить фрибет 3 000 ₽ без депозита от Winline

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Крылья Советов» - «Краснодар»?

Аналитики считают плюс-минус одинаково вероятными как результативную ничью 1:1, так и минимальную победу гостей - 1:0. В линии точного счета первому варианту присвоен коэффициент 6.00, второму - 6.40.

Где смотреть бесплатно матч «Крылья Советов» - «Краснодар»?

Бесплатно игру в Самаре покажет официальный сайт БК Winline.

Где купить билеты на матч «Крылья Советов» - «Краснодар»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах «Солидарность Арены» или  на официальном сайте «Крыльев Советов». Минимальная стоимость - 400 рублей. 

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer162 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer496 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer117 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer496 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_akcii_452e34d052.jpgbonus rating3.7/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svgдо 155 000 ₽
Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer131 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё