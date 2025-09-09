Ведомости
«Лада» и БЕТСИТИ выпустили яркий ролик к старту нового сезона КХЛ

Любителям фильма «Назад в будущее» должно понравиться!
Руслан Ипполитов
Источник: официальный сайт ХК «Лада»
В первом матче сезона Континентальной хоккейной лиги тольяттинская «Лада» на домашнем льду обыграла екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:3.

Перед стартовой встречей регулярного чемпионата клуб из Самарской области выпустил ролик совместно с новым партнером БЕТСИТИ. В нем главный тренер команды Борис Миронов и нападающий Иван Романов въезжают в новый сезон на автомобиле «Лада», окрашенном в цвета букмекерской компании.

Видео выполнено в стилистике фильма «Назад в будущее» (режиссер — Роберт Земекис) и создано с помощью нейросети. В ролике обыграны переход команды в Западную конференцию из Восточной, соперники «Лады» по дивизиону, достопримечательности Тольятти, маскот Филин и сам Кубок Гагарина. Посмотреть видео можно по ссылке.

Следующий матч «Лада» проведет на выезде с нижегородским «Торпедо» 12 сентября.

