Клиенты PARI: «Аталанта» победит «Лацио» и сохранит лидерство в Серии А

28 декабря фанатов итальянского футбола ждет большой матч с участием двух лидеров турнирной таблицы. В 18-м туре Серии А сойдутся «Лацио» и «Аталанта». Поединок состоится на стадионе «Олимпико» в Риме и начнется в 22:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу подопечных Джан Пьеро Гасперини можно с котировкой 2.45, что соответствует примерно 40% вероятности. Успех «Лацио» оценивается коэффициентом 3.20 (около 30%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.30 (чуть менее 30%).

Клиенты PARI верят в победу гостей. На успех «Аталанты» приходится около 85% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 8% сделано на триумф римлян, доля ничьей составляет 7%.

«Аталанта» — самая забивающая команда Серии А. «Лацио» располагается на третьем месте по этому показателю. Вероятность того, что в очном поединке команды суммарно забьют минимум дважды, оценивается коэффициентом 1.30. Поставить на то, что зрители увидят, как минимум, три гола, можно с коэффициентом 2.02. На четыре гола в поединке и больше аналитики дают коэффициент 3.30.

Победная серия «Аталанты» в «Серии А» достигла 11 матчей. В пяти последних поединках средняя результативность подопечных Гасперини составляла два мяча. Поставить на то, что «Аталанта» минимум дважды огорчит хозяев, можно с котировкой 2.35. На три и больше забитых мяча от гостей аналитики дают коэффициент 5.30. Поставить на то, что «Лацио» забьет хотя бы один гол, можно с котировкой 1.35. Ставка на два и более мячей от римского клуба доступна в линии PARI за 2.65. Котировка на исход, при котором команды обменяются забитыми голами, составляет 1.72. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 2.07.

Наиболее вероятным счетом матча является результативная ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 6.00. Победу «Аталанты» со счетом 1:0 можно взять за 8.50. Ставка на победу хозяев с минимальным счетом 1:0 доступна за 10.00.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 200 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.10 и включил в него пари на то, что команды забьют больше двух голов (ТБ 2). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.40.

«Аталанта» лидирует в таблице и проводит мощную серию из 11 побед подряд. Несмотря на это, аналитики не считают ее главным претендентом на трофей. Вероятность того, что команда Гасперини завоюет скудетто, оценивается котировкой 3.70. На чемпионство «Лацио», который занимает четвертое место, можно поставить с коэффициентом 55.00.