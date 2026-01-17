Ведомости
Клиенты PARI не сомневаются в победе «Баварии» над «Лейпцигом» в матче Бундеслиги

Мюнхенцы не знают поражений с ноября
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

17 января «РБ Лейпциг» и «Бавария» встретятся в матче 18-го тура Бундеслиги. Игра начнется в 20:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

По оценке букмекеров, гости – фавориты матча. Коэффициент на успех «Баварии» – 1.55, что соответствует примерно 61% вероятности. Поставить на то, что выиграют хозяева, можно за 5.10 (около 19%). Ничья котируется за 4.80 (20%).

Клиенты PARI уверены в успехе гостей. На победу клуба из Мюнхена приходится более 99% от общего объема ставок на исход матча.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 1.70 и включил в него пари на то, что «Бавария» забьет как минимум два мяча. Аналитики оценили вероятность этого события котировкой 1.42.

Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.32. Противоположный исход (не более двух голов) котируется за 3.20. По оценке аналитиков PARI, в игре смогут отличиться обе команды. Если забьют и «РБ Лейпциг», и «Бавария», сыграет коэффициент 1.43. Обратный исход идет за 2.75. На быстрый гол – в первые 15 минут матча – можно поставить с коэффициентом 2.35.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке – победа мюнхенцев 2:1 за 9.50. На то, что первыми отличатся баварцы, можно поставить за 1.45. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении хозяев составляют 2.70.

«Бавария» набрала 47 очков в 17 турах и уверенно лидирует. Команда Венсана Компани не проигрывает во всех турнирах с ноября, а сейчас идет на серии из трех побед подряд. На то, что баварцы станут чемпионами, можно поставить с коэффициентом 1.01.

В активе «Лейпцига» 32 очка и третья строчка при одной игре в запасе. 2026 год «красные быки» начали с победы над «Фрайбургом» (2:0). На чемпионство команды Оле Вернера дают коэффициент 55.00, а на то, что команда по итогам сезона окажется в топ-2, можно сделать ставку за 2.40.

Команды уже играли между собой в августе в рамках чемпионата Германии. Тот матч завершился разгромной победой «Баварии» – 6:0.

