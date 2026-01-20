РБ Лейпциг – Бавария, 17 января: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

«Бавария» еще ни разу не проигрывала в этом сезоне Бундеслиги. Последний раз у нее отнимали очки 14 декабря, когда мюнхенцы сыграли 2:2 с «Майнцем». Результаты «РБ Лейпциг» в последнее время ухудшились. В пяти последних матчах у команды две победы, два поражения и одна ничья. Последнем очном матче «Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» в Мюнхене со счетом 6:0. Однако до этого в мае в Лейпциге команды сыграли 3:3.

С учетом падения результатов «Лейпцига» у «Баварии» в гостях будет больше шансов на победу, чем в предыдущий раз. Но и хозяева встречи должны отличиться. Обе забьют - наиболее надежный вариант для ставки.