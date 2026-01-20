РБ Лейпциг – Бавария, 17 января: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В 18-м туре чемпионата Германии сойдутся мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг». Составит ли третья команда сезона достойную конкуренцию лидеру или опять проиграет с разгромом?
Турнир: Бундеслига, 18-й тур
Стадион: «Ред Булл Арена» (Лейпциг, Германия)
Главный судья: Саша Штагеман (Германия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«РБ Лейпциг»
|3
|8
|12
|31:53
|«Бавария»
|12
|8
|3
|53:31
Последние пять матчей «РБ Лейпциг»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.01.26
|«РБ Лейпциг»
2:0
«Фрайбург»
Бундеслига
|20.12.25
|«РБ Лейпциг»
1:3
«Байер»
Бундеслига
|12.12.25
|«Унион Берлин»
3:1
«РБ Лейпциг»
Бундеслига
|06.12.25
|«РБ Лейпциг»
6:0
«Айнтрахт»
Бундеслига
|02.12.25
|«РБ Лейпциг»
3:1
«Магдебург»
Кубок Германии
Последние пять матчей «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.01.26
|«Кельн»
1:3
«Бавария»
Бундеслига
|11.01.26
|«Бавария»
8:1
«Вольфсбург»
Бундеслига
|06.01.26
|«РБ Зальцбург»
0:5
«Бавария»
Товарищеский
|21.12.25
|«Хайденхайм»
0:4
«Бавария»
Бундеслига
|14.12.25
|«Бавария»
2:2
«Майнц»
Бундеслига
«Бавария» еще ни разу не проигрывала в этом сезоне Бундеслиги. Последний раз у нее отнимали очки 14 декабря, когда мюнхенцы сыграли 2:2 с «Майнцем». Результаты «РБ Лейпциг» в последнее время ухудшились. В пяти последних матчах у команды две победы, два поражения и одна ничья. Последнем очном матче «Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» в Мюнхене со счетом 6:0. Однако до этого в мае в Лейпциге команды сыграли 3:3.
С учетом падения результатов «Лейпцига» у «Баварии» в гостях будет больше шансов на победу, чем в предыдущий раз. Но и хозяева встречи должны отличиться. Обе забьют - наиболее надежный вариант для ставки.
Встречу будет в прямом эфире показывать онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Okko»
|Видео, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери из-за травм
«РБ Лейпциг»: Гебель, Хенрикс, Бакайоко
«Бавария»: Киммих, Станишич, Мусиала
Аналитики БК PARI установили коэффициент 1.50 на победу «Баварии». На ничью установлен коэффициент 4.80, на победу «Лейпцига» - 5.10.