Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



17 января 10:04ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

РБ Лейпциг – Бавария, 17 января: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Хозяева поля отомстят за разгром?
Валентин Васильев

В 18-м туре чемпионата Германии сойдутся мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг». Составит ли третья команда сезона достойную конкуренцию лидеру или опять проиграет с разгромом? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«РБ Лейпциг»

17.01.2026, Сб

18:30 МСК

«Бавария» (Мюнхен) 

П1 - 5.10

Х - 4.80

П2 - 1.50

Турнир: Бундеслига, 18-й тур

Стадион: «Ред Булл Арена» (Лейпциг, Германия)

Главный судья: Саша Штагеман (Германия)

Получить до 25 000 рублей от PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«РБ Лейпциг»381231:53
«Бавария»128353:31

Последние пять матчей «РБ Лейпциг»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.01.26«РБ Лейпциг»

 2:0

 «Фрайбург»

Бундеслига

20.12.25«РБ Лейпциг»

 1:3

«Байер»

Бундеслига

12.12.25«Унион Берлин»

 3:1

«РБ Лейпциг»

Бундеслига

06.12.25«РБ Лейпциг»

 6:0

«Айнтрахт»

Бундеслига

02.12.25«РБ Лейпциг»

 3:1

 «Магдебург»

Кубок Германии

Последние пять матчей «Баварии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.01.26«Кельн»

1:3

«Бавария»

Бундеслига

11.01.26«Бавария»

8:1

«Вольфсбург»

Бундеслига

06.01.26«РБ Зальцбург»

0:5

«Бавария»

Товарищеский

21.12.25«Хайденхайм»

0:4

«Бавария»

Бундеслига

14.12.25«Бавария»

2:2

«Майнц»

Бундеслига

Прогноз на матч

Свернуть

«Бавария» еще ни разу не проигрывала в этом сезоне Бундеслиги. Последний раз у нее отнимали очки 14 декабря, когда мюнхенцы сыграли 2:2 с «Майнцем». Результаты «РБ Лейпциг» в последнее время ухудшились. В пяти последних матчах у команды две победы, два поражения и одна ничья. Последнем очном матче «Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» в Мюнхене со счетом 6:0. Однако до этого в мае в Лейпциге команды сыграли 3:3.

С учетом падения результатов «Лейпцига» у «Баварии» в гостях будет больше шансов на победу, чем в предыдущий раз. Но и хозяева встречи должны отличиться. Обе забьют - наиболее надежный вариант для ставки.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Встречу будет в прямом эфире показывать онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видео, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери из-за травм

«РБ Лейпциг»: Гебель, Хенрикс, Бакайоко

«Бавария»: Киммих, Станишич, Мусиала

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК PARI установили коэффициент 1.50 на победу «Баварии». На ничью установлен коэффициент 4.80, на победу «Лейпцига» - 5.10.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer38 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer160 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer69 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 22 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё