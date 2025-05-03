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3 мая 11:01ГлавнаяНовости

PARI: «Бавария» победит «Лейпциг» и оформит чемпионство в Бундеслиге

Мюнхенцам достаточно не проиграть, чтобы забрать титул
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

3 мая в матче 32-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» примет мюнхенскую «Баварию» на своём поле. Игра начнется в 16:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Баварию» фаворитом. Поставить на победу гостей можно за 1.63, что соответствует примерно 60% вероятности. Триумф «РБ Лейпциг» котируется за 4.80 (около 20%). Ничья также оценивается в 4.80.

Клиенты PARI верят в победу фаворита. На успех «Баварии» приходится около 90% от общего объема ставок на исход игры.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум четыре мяча, можно за 1.80. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.03. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.40. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 2.95. Последний раз команды встречались между собой в декабре прошлого года в рамках Бундеслиги. Тогда «Бавария» разгромила соперника со счетом 5:1.

Самым вероятным исходом матча считаются сразу два результата: победа «Баварии» 2:1 и результативная ничья 1:1. Оба они котируются за 10.00. Остальным исходам также соответствуют двузначные коэффициенты.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 110 000 рублей. Клиент PARI собрал экспресс из двух событий, поставив на «Баварию» с форой (0) за 1.30. Общий коэффициент экспресса — 2.02.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ «РБ ЛЕЙПЦИГ» — «БАВАРИЯ»

«Бавария» мчится к своему очередному чемпионству: подопечные Венсана Компани идут на первом месте Бундеслиги с 75 очками. Команде достаточно не проиграть в грядущем матче, чтобы официально оформить свой триумф и возвращение на вершину немецкого футбола. Лучший бомбардир Бундеслиги — Харри Кейн (24 мяча) — может выиграть первый трофей в карьере. Если английский форвард пробьет тотал 26.5 голов в сезоне, сыграет ставка за 1.70.

«РБ Лейпциг» проводит не самый удачный сезон. Команда идет на пятом месте в таблице и на два очка отстает от «Фрайбурга» и зоны Лиги чемпионов. Подопечные Йонаса Штефана в последних пяти матчах выиграли лишь дважды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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