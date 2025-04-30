Лейпциг — Бавария, 3 мая: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

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В чемпионской гонке Бундеслиги может быть поставлена точка. Если «Бавария» не проиграет на выезде «Лейпцигу», то выиграет первенство за два тура до финиша. Впрочем, чемпионом команда Венсана Компани может стать даже в случае поражения. Для этого должен будет потерять очки играющий на следующий день во Фрайбурге «Байер». Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.
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Турнир: Бундеслига, 32-й тур
Стадион: «Лейпциг» (Лейпциг, Германия)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Лейпциг»
|3
|6
|12
|32-49
|«Бавария»
|12
|6
|3
|49-32
Последние пять матчей «Бавария»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2025
|«Бавария»
3:0
«Майнц»
Бундеслига
|19.04.2025
|«Хайденхайм»
0:4
«Бавария»
Бундеслига
|16.04.2025
|«Интер»
2:2
«Бавария»
Лига чемпионов
|12.04.2025
|«Бавария»
2:2
«Боруссия Д»
Бундеслига
|08.04.2025
|«Бавария»
1:2
«Интер»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Лейпцига»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2025
|«Айнтрахт»
4:0
«Лейпциг»
Бундеслига
|19.04.2025
|«Лейпциг»
1:1
«Хольштайн»
Бундеслига
|11.04.2025
|«Вольфсбург»
2:3
«Лейпциг»
Бундеслига
|05.04.2025
|«Лейпциг»
3:1
«Хоффенхайм»
Бундеслига
02.04.2025
«Штутгарт»
3:1
«Лейпциг»
Кубок Германии
Последние пять матчей «Баварии» и «Лейпцига»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
20.12.2024
«Бавария»
5:1
«Лейпциг»
Бундеслига
|24.02.2024
|«Бавария»
2:1
«Лейпциг»
Бундеслига
30.09.2023
«Лейпциг»
2:2
«Бавария»
Бундеслига
12.08.2023
«Бавария»
0:3
«Лейпциг»
Суперкубок Германии
20.05.2023
«Бавария»
1:3
«Лейпциг»
Бундеслига
За три тура до финиша клуб из Мюнхена занимает первое место, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|31
|23
|6
|2
|90-29
|75
|2. Байер
|31
|19
|10
|2
|66-35
|67
|3. Айнтрахт
|31
|16
|7
|8
|62-42
|55
|4. Фрайбург
|31
|15
|6
|10
|44-47
|51
|5. Лейпциг
|31
|13
|10
|8
|48-42
|49
|6. Боруссия Д
|31
|14
|6
|11
|60-49
|48
|7. Майнц
|31
|13
|8
|10
|48-39
|47
|8. Вердер
|31
|13
|7
|11
|48-54
|46
|9. Боруссия М
|31
|13
|5
|13
|51-50
|44
|10. Аугсбург
|31
|11
|10
|10
|33-42
|43
|11. Штутгарт
|31
|11
|8
|12
|56-51
|41
|12. Вольфсбург
|31
|10
|9
|12
|53-48
|39
|13. Унион
|31
|9
|9
|13
|31-45
|36
|14. Санкт-Паули
|31
|8
|7
|16
|26-36
|31
|15. Хоффенхайм
|31
|7
|9
|15
|40-58
|30
|16. Хайденхайм
|31
|7
|4
|20
|33-60
|25
|17. Хольштайн
|31
|5
|7
|19
|45-74
|22
|18. Бохум
|31
|5
|6
|20
|30-63
|21
Чемпионские матчи, вроде таких, далеко не всегда завершаются победой без пяти минут чемпионов и получаются зрелищными. Да и сами мюнхенцы, надо полагать, не сильно огорчаться, если оформление чемпионства отложится на неделю, ведь тогда золотой матч придется на домашнюю встречу с менхенгладбахской «Боруссией». Есть и еще один повод отсрочить завоевание титула на неделю. В Лейпциге не сможет сыграть главный бомбардир команды Компани - Гарри Кейн.
Для британского форварда, долгие годы подтверждавшего своей игрой и голами собственный высочайший уровень, неизбежное чемпионство с «Баварией» станет первым в карьере. Никогда ранее Кейн титулов не завоевывал, а этот забавный факт из его спортивной биографии уже стал мемом. Так что форвард, пусть ему летом и стукнет уже 32, жаждет этого «золота» больше, чем любой другой его одноклубник.
А вот «Лейпциг» мотивирован максимально. «Быки» не без оснований претендуют на попадание в квартет сильнейших Бундеслиги, за что полагается путевка в Лигу чемпионов. Вытеснить с четвертой строчки турнирной таблицы «Лейпцигу» необходимо «Фрайбург». Тот самый, что в воскресенье встречается с «Байером», так что очковые потери конкурента «быков» вполне вероятны. Но, как говориться, и самому «Лейпцигу» нельзя плошать. Тем более, что всего в одном балле позади расположилась дортмундская «Боруссия», тоже вынашивающая честолюбивые лигочемпионские планы.
Получается, что «Баварии» победа в этот вечер не сильно и нужна, а «Лейпцигу» жизненно необходима. Ставить на поражение мюнхенцев рука не поднимается, а вот взять двойной шанс для «быков» - вполне. Наш выбор - «Лейпциг» не проиграет.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
«Бавария»: Кейн (дисквалификация). Юпамекано, Дэвис, Бухман, Ито, Мусиала (все - травма)
«Лейпциг»: Битшиабу (дисквалификация). Хенрихс, Шлагер (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лейпциг» - «Бавария»:
|Позиция
|«Бавария»
«Лейпциг»
Позиция
|Вратарь
|1. Нойер
26. Вандевортд
Вратарь
|Защитник
|27. Лаймер
23. Люкеба
Защитник
|Защитник
|15. Дайер
22. Раум
Защитник
|Защитник
|3. Джэ
16. Клостерман
Защитник
|Полузащитник
|22. Герейру
21. Неделькович
Защитник
|Полузащитник
|6. Киммих
17. Баку
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Горецка
14. Баумгартнер
Полузащитник
|Полузащитник
|25. Мюллер
18. Вермерен
Полузащитник
|Полузащитник
|17. Олисе
13. Зайвальд
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Зане
30. Шешко
Нападающий
|Нападающий
|9. Кейн
11. Опенда
Нападающий
|Главный тренер
|Венсан Компани
Жольт Лев
Главный тренер
Если отталкиваться от котировок, то наиболее вероятным исходом является победа гостей 1:2. Сыгравшая ставка на такой счет будет увеличена восьмикратно.
Победа в национальном первенстве-2024/25 станет уже 34-й для мюнхенского клуба, впервые выигравшего чемпионат Германии в 1932-м году. Еще 10 раз «Бавария» становилась второй.
Аналитики Winline полагают, что в этой встрече зрители должны остаться довольными результативностью. Поставить на ТБ 2.5 можно за крайне скромные 1.34. ТМ 3.5 - 1.91.
Партнерский проект