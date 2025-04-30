Лейпциг — Бавария, 3 мая: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Чемпионские матчи, вроде таких, далеко не всегда завершаются победой без пяти минут чемпионов и получаются зрелищными. Да и сами мюнхенцы, надо полагать, не сильно огорчаться, если оформление чемпионства отложится на неделю, ведь тогда золотой матч придется на домашнюю встречу с менхенгладбахской «Боруссией». Есть и еще один повод отсрочить завоевание титула на неделю. В Лейпциге не сможет сыграть главный бомбардир команды Компани - Гарри Кейн.

Для британского форварда, долгие годы подтверждавшего своей игрой и голами собственный высочайший уровень, неизбежное чемпионство с «Баварией» станет первым в карьере. Никогда ранее Кейн титулов не завоевывал, а этот забавный факт из его спортивной биографии уже стал мемом. Так что форвард, пусть ему летом и стукнет уже 32, жаждет этого «золота» больше, чем любой другой его одноклубник.

А вот «Лейпциг» мотивирован максимально. «Быки» не без оснований претендуют на попадание в квартет сильнейших Бундеслиги, за что полагается путевка в Лигу чемпионов. Вытеснить с четвертой строчки турнирной таблицы «Лейпцигу» необходимо «Фрайбург». Тот самый, что в воскресенье встречается с «Байером», так что очковые потери конкурента «быков» вполне вероятны. Но, как говориться, и самому «Лейпцигу» нельзя плошать. Тем более, что всего в одном балле позади расположилась дортмундская «Боруссия», тоже вынашивающая честолюбивые лигочемпионские планы.

Получается, что «Баварии» победа в этот вечер не сильно и нужна, а «Лейпцигу» жизненно необходима. Ставить на поражение мюнхенцев рука не поднимается, а вот взять двойной шанс для «быков» - вполне. Наш выбор - «Лейпциг» не проиграет.