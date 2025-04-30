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29 апреля 15:18ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Лейпциг — Бавария, 3 мая: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Клуб из Мюнхена готов оформить чемпионство
Руслан Ипполитов

В чемпионской гонке Бундеслиги может быть поставлена точка. Если «Бавария» не проиграет на выезде «Лейпцигу», то выиграет первенство за два тура до финиша. Впрочем, чемпионом команда Венсана Компани может стать даже в случае поражения. Для этого должен будет потерять очки играющий на следующий день во Фрайбурге «Байер».  Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«РБ Лейпциг» (Лейпциг) 

03.05.2024, Сб

16:30 МСК

«Бавария» (Мюнхен) 

П1 - 4.30

Х - 4.40

П2 - 1.64

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Турнир:  Бундеслига, 32-й тур

Стадион:  «Лейпциг» (Лейпциг, Германия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Лейпциг» 361232-49
«Бавария»126349-32

Последние пять матчей «Бавария»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2025«Бавария»

3:0

«Майнц»

Бундеслига

19.04.2025«Хайденхайм»

0:4

«Бавария»

Бундеслига

16.04.2025«Интер»

2:2

«Бавария»

Лига чемпионов

12.04.2025«Бавария»

2:2

«Боруссия Д»

Бундеслига

08.04.2025«Бавария»

1:2

«Интер»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Лейпцига»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2025«Айнтрахт»

4:0

«Лейпциг»

Бундеслига

19.04.2025«Лейпциг»

1:1

 «Хольштайн» 

Бундеслига

11.04.2025 «Вольфсбург» 

2:3

«Лейпциг»

Бундеслига

05.04.2025«Лейпциг»

3:1

«Хоффенхайм» 

Бундеслига

02.04.2025

 «Штутгарт» 

3:1

«Лейпциг»

Кубок Германии

Последние пять матчей «Баварии» и «Лейпцига»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.12.2024

«Бавария»

5:1

«Лейпциг»

Бундеслига

24.02.2024«Бавария»

2:1

«Лейпциг»

Бундеслига

30.09.2023

«Лейпциг»

2:2

«Бавария»

Бундеслига

12.08.2023

«Бавария»

0:3

«Лейпциг»

Суперкубок Германии

20.05.2023

«Бавария»

1:3

«Лейпциг»

Бундеслига

Турнирное положение

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За три тура до финиша клуб из Мюнхена занимает первое место, опережая ближайшего преследователя на восемь очков. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария31236290-2975
2. Байер311910266-3567
3. Айнтрахт31167862-4255
4. Фрайбург311561044-4751
5. Лейпциг311310848-4249
6. Боруссия Д311461160-4948
7. Майнц311381048-3947
8. Вердер311371148-5446
9. Боруссия М311351351-5044
10. Аугсбург3111101033-4243
11. Штутгарт311181256-5141
12. Вольфсбург311091253-4839
13. Унион31991331-4536
14. Санкт-Паули31871626-3631
15. Хоффенхайм31791540-5830
16. Хайденхайм31742033-6025
17. Хольштайн31571945-7422
18. Бохум31562030-6321

Прогноз на матч

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Чемпионские матчи, вроде таких, далеко не всегда завершаются победой без пяти минут чемпионов и получаются зрелищными. Да и сами мюнхенцы, надо полагать, не сильно огорчаться, если оформление чемпионства отложится на неделю, ведь тогда золотой матч придется на домашнюю встречу с менхенгладбахской «Боруссией». Есть и еще один повод отсрочить завоевание титула на неделю. В Лейпциге не сможет сыграть главный бомбардир команды Компани - Гарри Кейн.

Для британского форварда, долгие годы подтверждавшего своей игрой и голами собственный высочайший уровень, неизбежное чемпионство с «Баварией» станет первым в карьере. Никогда ранее Кейн титулов не завоевывал, а этот забавный факт из его спортивной биографии уже стал мемом. Так что форвард, пусть ему летом и стукнет уже 32, жаждет этого «золота» больше, чем любой другой его одноклубник.

А вот «Лейпциг» мотивирован максимально. «Быки» не без оснований претендуют на попадание в квартет сильнейших Бундеслиги, за что полагается путевка в Лигу чемпионов. Вытеснить с четвертой строчки турнирной таблицы «Лейпцигу» необходимо «Фрайбург». Тот самый, что в воскресенье встречается с «Байером», так что очковые потери конкурента «быков» вполне вероятны. Но, как говориться, и самому «Лейпцигу» нельзя плошать. Тем более, что всего в одном балле позади расположилась дортмундская «Боруссия», тоже вынашивающая честолюбивые лигочемпионские планы.

Получается, что «Баварии» победа в этот вечер не сильно и нужна, а «Лейпцигу» жизненно необходима. Ставить на поражение мюнхенцев рука не поднимается, а вот взять двойной шанс для «быков» - вполне. Наш выбор - «Лейпциг» не проиграет. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Общедоступный в РФ канал «МАТЧ!» бесплатно покажет встречу в Лейпциге в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Бавария»: Кейн (дисквалификация). Юпамекано, Дэвис, Бухман, Ито, Мусиала (все - травма)

«Лейпциг»: Битшиабу (дисквалификация). Хенрихс, Шлагер (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лейпциг» - «Бавария»:

Позиция«Бавария»

«Лейпциг»

Позиция

Вратарь1. Нойер

26. Вандевортд

Вратарь

Защитник27. Лаймер

23. Люкеба

Защитник

Защитник15. Дайер

22. Раум

Защитник

Защитник3. Джэ

16. Клостерман

Защитник

Полузащитник22. Герейру

21. Неделькович

Защитник

Полузащитник6. Киммих

17. Баку

Полузащитник

Полузащитник 8. Горецка

14. Баумгартнер

Полузащитник 

Полузащитник 25. Мюллер

18. Вермерен

Полузащитник

Полузащитник 17. Олисе

13. Зайвальд

Полузащитник

Полузащитник10. Зане

30. Шешко

Нападающий

Нападающий9. Кейн

11. Опенда

Нападающий

Главный тренерВенсан Компани

Жольт Лев

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline умножит на 4.30 номинал сыгравшей ставки на победу «Лейпцига». Коэффициент на гостей - 1.64. Ничья котируется за 4.40.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Лейпциг» - «Бавария»?

Если отталкиваться от котировок, то наиболее вероятным исходом является победа гостей 1:2. Сыгравшая ставка на такой счет будет увеличена восьмикратно

Сколько раз становилась чемпионом «Бавария»?

Победа в национальном первенстве-2024/25 станет уже 34-й для мюнхенского клуба, впервые выигравшего чемпионат Германии в 1932-м году. Еще 10 раз «Бавария» становилась второй.

Будет ли много голов в матче «Лейпциг» - «Бавария»?

Аналитики Winline полагают, что в этой встрече зрители должны остаться довольными результативностью. Поставить на ТБ 2.5 можно за крайне скромные 1.34. ТМ 3.5 - 1.91.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных