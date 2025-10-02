Ведомости
Клиент PARI выиграл почти 17 000 000 рублей с двух экспрессов на матчи ЛЧ

Беттинговые итоги второго тура Лиги чемпионов
Валентин Васильев

С 30 сентября по 1 октября прошли матчи второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах турнира.

Большинство матчей прошли по ожидаемому сценарию и завершились победой фаворитов, но без неожиданностей не обошлось. Так, «Ливерпуль» уступил «Галатасараю» (0:1), «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Будё-Глимтом» (2:2), а «Манчестер Сити» поделил очки с «Монако» (2:2).

Прошедший тур оказался довольно результативным — в 13 из 18 матчей было забито три и более мяча. Больше всего голов было в матчах «Пафос» — «Бавария» (1:5) и «Атлетико» Мадрид — «Айнтрахт» (5:1).

Главные матчи тура по обороту и прибыли

Больше всего ставок в денежном выражении PARI приняла на матч «Кайрат» — «Реал» (0:5). На эту игру пришлось более 14% от общего оборота ставок на события второго тура. Вторым по обороту стал матч «Барселона» — «ПСЖ» (около 12%), а третьим — матч «Галатасарай» — «Ливерпуль» (почти 9%).

Меньше всего ставок в денежном выражении компания приняла на матчи «Вильярреал» — «Ювентус» (2:2), «Наполи» — «Спортинг» (2:1) и «Марсель» — «Аякс» (4:0).

Наиболее удачным для PARI оказался матч «Галатасарая» с «Ливерпулем» — большая часть клиентов ставила на победу мерсисайдцев. Поражение английского клуба затмило все победы фаворитов в прошедшем туре, если говорить о результатах PARI. На втором месте по прибыли матч «Барселона» — «ПСЖ», а на третьем — «Монако» — «Манчестер Сити».

Наиболее удачно для игроков сложились матчи «Боруссия» Дортмунд — «Атлетик» Бильбао, «Пафос» — «Бавария» и особенно «Кайрат» — «Реал». Здесь фавориты уверенно выиграли.

Крупные выигрыши клиентов

Один из клиентов PARI сумел получить выигрыш в размере 16 905 000 рублей с двух одинаковых экспрессов. Оба купона состояли из ставок на тотал больше 0.5 в первом тайме матчей «Унион» — «Ньюкасл» и «Карабах» — «Копенгаген». Сперва он поставил 4 900 000 рублей, а после начала матчей сделал аналогичную ставку в лайве на сумму 4 000 000 рублей. Итоговый коэффициент первого экспресса составил 1.85, а второго — 1.96.

Игроку не пришлось долго ждать расчета, обе ставки сыграли достаточно быстро. Выплата по первому купону составила 9 065 000 рублей, со второго клиент получил 7 840 000 рублей.

Другой клиент поставил 400 000 рублей на экспресс из пяти матчей ЛЧ с суммарным коэффициентом 10.77. Одна из ставок ушла возвратом, поэтому его выигрыш составил 3 364 000 рублей.

Еще один игрок сумел превратить 2 300 000 рублей в 4 830 000 рублей, собрав экспресс из четырех матчей ЛЧ. Во всех играх он выбрал ставки на фаворитов. Суммарный коэффициент купона составил 2.10.

Фавориты ЛЧ по итогам второго тура

После победы над «Барселоной» главным фаворитом Лиги чемпионов стал «ПСЖ». Букмекеры почти не сомневаются в том, что парижане закончат общий этап в первой тройке, и предлагают поставить на это с коэффициентом 1.58.

В число потенциальных лидеров также входят «Арсенал» и мадридский «Реал». Если эти команды завершат групповой этап на первом, втором или третьем месте, сыграют ставки с коэффициентами 2.00 и 2.35 соответственно. 

Следующий тур общего этапа Лиги чемпионов пройдет с 21 по 23 октября. Главными событиями станут матчи «Ливерпуль» — «Реал» и «ПСЖ» — «Бавария».

