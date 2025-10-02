Клиент PARI выиграл почти 17 000 000 рублей с двух экспрессов на матчи ЛЧ

С 30 сентября по 1 октября прошли матчи второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах турнира.

Большинство матчей прошли по ожидаемому сценарию и завершились победой фаворитов, но без неожиданностей не обошлось. Так, «Ливерпуль» уступил «Галатасараю» (0:1), «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Будё-Глимтом» (2:2), а «Манчестер Сити» поделил очки с «Монако» (2:2).

Прошедший тур оказался довольно результативным — в 13 из 18 матчей было забито три и более мяча. Больше всего голов было в матчах «Пафос» — «Бавария» (1:5) и «Атлетико» Мадрид — «Айнтрахт» (5:1).